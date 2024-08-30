Пострадавшая от паводка семья в Кульсары приобрела двухэтажный коттедж на компенсацию

В Кульсары Атырауской области семья, чей дом был разрушен весенним паводком, приобрела новый двухэтажный коттедж на средства, полученные в качестве компенсации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пресс-служба акима Атырауской области сообщила, что компенсации были выплачены 2 633 семьям, чьи дома пострадали от паводка. Среди них семья Кадырбека Коспакова, чей дом был затоплен 5 апреля.

— Вода прибывала так быстро, что мы не успели собрать вещи и взять одежду. Нам пришлось срочно покинуть дом, взяв только документы. Вода поднялась стремительно, и за 20 дней наш дом стал непригодным для проживания. Мы временно переехали в село Боранкул Мангистауской области. Затем нам помог акимат Жылыойского района, — рассказал Кадырбек Коспаков.

Специальная комиссия обследовала дом и признала его непригодным для проживания.

— До июня мы подали документы в специальную комиссию. В течение пяти рабочих дней компенсация была зачислена на мой счет. Я был доволен размером выплаченной суммы, — сообщил К. Коспаков.

После получения компенсации семья рассматривала варианты покупки нового жилья в Атырау, Актау и Актобе.

— Мы долго искали новое жилье. Средств хватало на покупку дома в других городах, но мы решили остаться в родных местах. Поэтому приобрели двухэтажный коттедж в Кульсары, — добавил Кадырбек Коспаков.

Сейчас семья уже переехала в новый дом.

Напомним, ранее сообщалось, что жителям Кульсары, пострадавшим от наводнения, было выплачено 70 млрд тенге.