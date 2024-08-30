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    19:48, 29 Август 2024 | GMT +6

    Пострадавшая от паводка семья в Кульсары приобрела двухэтажный коттедж на компенсацию

    Пострадавшая от паводка семья в Кульсары приобрела двухэтажный коттедж на компенсацию
    Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области

    В Кульсары Атырауской области семья, чей дом был разрушен весенним паводком, приобрела новый двухэтажный коттедж на средства, полученные в качестве компенсации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пресс-служба акима Атырауской области сообщила, что компенсации были выплачены 2 633 семьям, чьи дома пострадали от паводка. Среди них семья Кадырбека Коспакова, чей дом был затоплен 5 апреля.

    — Вода прибывала так быстро, что мы не успели собрать вещи и взять одежду. Нам пришлось срочно покинуть дом, взяв только документы. Вода поднялась стремительно, и за 20 дней наш дом стал непригодным для проживания. Мы временно переехали в село Боранкул Мангистауской области. Затем нам помог акимат Жылыойского района, — рассказал Кадырбек Коспаков.

    Специальная комиссия обследовала дом и признала его непригодным для проживания.

    — До июня мы подали документы в специальную комиссию. В течение пяти рабочих дней компенсация была зачислена на мой счет. Я был доволен размером выплаченной суммы, — сообщил К. Коспаков.

    После получения компенсации семья рассматривала варианты покупки нового жилья в Атырау, Актау и Актобе.

    — Мы долго искали новое жилье. Средств хватало на покупку дома в других городах, но мы решили остаться в родных местах. Поэтому приобрели двухэтажный коттедж в Кульсары, — добавил Кадырбек Коспаков.

    Сейчас семья уже переехала в новый дом.

    Напомним, ранее сообщалось, что жителям Кульсары, пострадавшим от наводнения, было выплачено 70 млрд тенге.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Компенсация Жилье Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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