Паводки: Угроза подтопления жилых домов полностью снята по Павлодарской области

По Павлодарской области угроза подтопления жилых домов полностью снята, переливов на автодорогах не имеется, областной штаб работает в круглосуточном режиме. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель аппарата акима региона Дидар Ибраев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день ущерб, причиненный паводками жителям области, по поступившим заявкам возмещен в полном объеме. За счет внебюджетных спонсорских средств компенсацию получили 120 семей на сумму 98 млн тенге, — сказал Дидар Ибраев.

Он также отметил, что в регионе зарегистрировано 7 домов, получивших наибольший урон и не подлежащих восстановлению.

— Из них двум семьям приобретено другое жилье в тех же населенных пунктах. Для оставшихся пяти семей начато строительство новых домов. На прошлой неделе начато строительство, на сегодняшний день уже проводится обустройство фундамента, производится завоз строительных материалов. Завершить планируем работы в течение трех месяцев. Наряду с этим мы продолжаем вести работу по возможным новым заявкам пострадавших от паводков жителей области. Стоит отметить, что за неделю новые заявление не поступали, угрозы паводковой ситуации и все возникающие риски находятся на личном контроле акима области и руководства области, — добавил Дидар Ибраев.

Ранее сообщалось, что в целом по республике в свои дома вернулись более 18 тысяч человек.