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    16:39, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки продемонстрировали единство народа – представитель АНК

    благотворительность, помощь
    Фото: freepik.com

    Паводки наглядно продемонстрировали единство и гражданскую ответственность наших соотечественников. Такое мнение высказал руководитель представительства РОО «Ассамблея жастары» в Карагандинской области, исполнительный руководитель ОО «Румынское культурное общество» Александр Урмашов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Прошедшее сегодня мероприятие стало важным политическим событием в контексте современной ситуации в стране и мире. Сессия, проведенная в оффлайн и онлайн-форматах, дала полный и четкий ответ на многие актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. На заседании акцент был сделан на проблеме объединения всего общества — спасателей и волонтеров, госслужащих и представителей бизнеса, гражданских активистов и молодежи со всех регионов страны, — сказал Александр Урмашов в интервью корреспонденту агентства Kazinform после мероприятия.

    При этом, отметил спикер, общественники внесли большой вклад в борьбу с наводнениями, волонтеры и по сей день помогают пострадавшим и организуют сбор гуманитарной помощи.

    — Это наглядно продемонстрировало единство и гражданскую ответственность наших соотечественников. Самое главное, как пообещал сегодня Президент, всем пострадавшим будут выплачены компенсации и никто не останется один на один с этой проблемой. Для этого в стране будут сокращены бюджетные расходы и введен строгий режим экономии средств. Государство сделает все, чтобы граждане как можно скорее вернулись к нормальной жизни, — сказал Александр Урмашов.

    Теги:
    Пострадавшие Президент АНК Компенсация Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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