Паводки продемонстрировали единство народа – представитель АНК
Паводки наглядно продемонстрировали единство и гражданскую ответственность наших соотечественников. Такое мнение высказал руководитель представительства РОО «Ассамблея жастары» в Карагандинской области, исполнительный руководитель ОО «Румынское культурное общество» Александр Урмашов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Прошедшее сегодня мероприятие стало важным политическим событием в контексте современной ситуации в стране и мире. Сессия, проведенная в оффлайн и онлайн-форматах, дала полный и четкий ответ на многие актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. На заседании акцент был сделан на проблеме объединения всего общества — спасателей и волонтеров, госслужащих и представителей бизнеса, гражданских активистов и молодежи со всех регионов страны, — сказал Александр Урмашов в интервью корреспонденту агентства Kazinform после мероприятия.
При этом, отметил спикер, общественники внесли большой вклад в борьбу с наводнениями, волонтеры и по сей день помогают пострадавшим и организуют сбор гуманитарной помощи.
— Это наглядно продемонстрировало единство и гражданскую ответственность наших соотечественников. Самое главное, как пообещал сегодня Президент, всем пострадавшим будут выплачены компенсации и никто не останется один на один с этой проблемой. Для этого в стране будут сокращены бюджетные расходы и введен строгий режим экономии средств. Государство сделает все, чтобы граждане как можно скорее вернулись к нормальной жизни, — сказал Александр Урмашов.