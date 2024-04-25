Паводки продемонстрировали единство народа – представитель АНК

Паводки наглядно продемонстрировали единство и гражданскую ответственность наших соотечественников. Такое мнение высказал руководитель представительства РОО «Ассамблея жастары» в Карагандинской области, исполнительный руководитель ОО «Румынское культурное общество» Александр Урмашов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Прошедшее сегодня мероприятие стало важным политическим событием в контексте современной ситуации в стране и мире. Сессия, проведенная в оффлайн и онлайн-форматах, дала полный и четкий ответ на многие актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. На заседании акцент был сделан на проблеме объединения всего общества — спасателей и волонтеров, госслужащих и представителей бизнеса, гражданских активистов и молодежи со всех регионов страны, — сказал Александр Урмашов в интервью корреспонденту агентства Kazinform после мероприятия.

При этом, отметил спикер, общественники внесли большой вклад в борьбу с наводнениями, волонтеры и по сей день помогают пострадавшим и организуют сбор гуманитарной помощи.