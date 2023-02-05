Паводки, новый импульс в развитии столицы и предстарт «автольготки» - обзор недели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На юге страны из-за обильных осадков и высокой температуры уже пришлось «бороться» с паводками, в столице готовятся к новому витку развития главного города, в регионах активно проходит легализация авто и казахстанцы уже готовятся к предстоящему старту программы льготного автокредитования по обновленной системе. О том, как прошла неделя в Казахстане – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Проблемы столицы и перспективы ее развития

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева на неделе состоялось совещание по вопросам развития столицы. Подняты и проблемные вопросы.

Президент поручил в первую очередь пересмотреть концепцию развития городской среды. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей. А акимат, вместо того, что заняться этим вопросом, продолжает застраивать город многоэтажными домами и объектами. Прокомментировал Глава государства и ситуацию с LRT. «Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом, акимату совместно с Правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны», - отметил Глава государства.

У столицы, как выяснилось, нерешенных проблем хватает. Одна из них – дефицит теплоэнергии. Как уверен Касым-Жомарт Токаев, при сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году.

«Акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83 %. В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий. Правительство совместно с акиматом должны до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3», - отметил Президент.

Также одна из проблем – высокий уровень молодежной безработицы.

«Несмотря на наличие работы, более 60 % трудоспособных получателей адресной социальной помощи остаются малообеспеченными. Поддержка молодежи также неэффективна и в основном сводится к проведению культурно-массовых мероприятий. В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, она занимает второе место по республике. С этого года численность молодежи возрастет в связи с тем, что к молодежи теперь будут отнесены граждане до 35 лет. Поручаю Правительству совместно с акиматом усилить работу в данном направлении», - сказал Президент.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в течение пяти лет превратить Астану в город-сад, а также разработать новый генеральный план города.

Паводки: подготовка в одних регионах, начало подтоплений – в других

На этой неделе из-за осадков подтоплены дворы и улицы нескольких населенных пунктов Туркестанской области. 2 февраля в горных районах произошло поднятие уровня воды, с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан, и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц. С подтопленных дворовых территорий села Карнак города Кентау, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировали 204 человека, из них 111 детей, отогнали в безопасное место 201 МРС. Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами были подготовлены четыре эвакуационных пункта в Сауранском районе. В регион прибыл и министр по ЧС Юрий Ильин, который встретился с жителями четырех подтопленных сел. Акимату было поручено организовать комиссионные обходы по оценке нанесенного ущерба.

Позже стало известно о том, что ситуация с паводками стабилизирована, а эвакуированные жители Сауранского района вернулись в свои дома. Между тем, глава МЧС Юрий Ильин не исключил возможное объявление ЧС по наиболее пострадавшему поселку.

Вопрос возмещения ущерба в случае разрушения домов жителям подтопленных районов Туркестанской области будет решаться комиссией.

В Жамбылской области спасатели откачивают воду из дворов в ряде населенных пунктов. В нескольких населенных пунктах района имени Т. Рыскулова, а также в Меркенском и Шуском районах из-за несвоевременно вывозимого снега произошло образование талых вод на придворовых территориях, кроме того талая и дождевая вода прошла по ряду улиц указанных районов.

МЧС предупредило и о резком таянии снега в населенных пунктах Алматинской области.

Осложнение паводковой ситуации с приближением весны ожидается и в ряде других областей. В частности, в Костанайской области наибольший риск сохраняется в 37 населенных пунктах южных районов, а также Аулиеколь и Карасу. Угроза паводка сохраняется и в Актюбинской области, а в ВКО введен режим повышенной готовности к паводку.

Подготовка к старту обновленной схемы льготного автокредитования

На неделе стало известно о том, что, наконец, в стране запускают новую схему льготного автокредитования, которую обещали разработать и запустить еще в ноябре прошлого года.

6 февраля будет запущена пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования. Прием заявок будет запущен в 10:00 часов по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz.

Для подачи заявки, как сообщили в Фонде развития промышленности, нужен компьютер, подключенный к интернету, электронно-цифровая подпись (ЭЦП) и установленная программа NCALayer. Данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП.

Заявителю нужно будет определиться с автопроизводителем. После подачи заявки изменить автопроизводителя уже нельзя.

В первом запуске смогут зарегистрироваться только 761 человек. По достижении данного количества заявителей, прием заявок на платформе будет автоматически прекращен. Планируется, что в последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.

Условия программы льготного автокредитования остались прежними: стоимость автомобиля – не более 15 млн тенге; сумма финансирования – не более 10 млн тенге; срок финансирования – не более 7 лет; первоначальный взнос – от 0 %; ставка вознаграждения – 4 % годовых, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать 7,5 % годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта, в том числе в залог; заемщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.

После одобрения заявки на участие производители должны обеспечить поставку авто заявителям в течение 60 дней

Отмечается, что платформа формирует пул участников программы, при этом не определяет очередность выдачи автомобиля в дилерских центрах и кредита в банках.

Успехи в спорте

На этой неделе казахстанцев своими медалями порадовал ряд спортсменов. К примеру, маунтинбайкеры стали обладателями четырех медалей в двух международных гонках – Алина Саркулова одержала победу в гонке T.C.Genclik, а Татьяна Генелева заняла третье место. 29 января Алина Саркулова выиграла турецкую гонку Kizilalan MTB Cup Alanya. Татьяна Генелева в этом же старте заняла второе место.

Команда Казахстана по пулевой стрельбе сначала завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира в Джакарте (Индонезия). Наши спортсмены стали вторыми в мужских командных соревнованиях (пневматическая винтовка, 10 метров). Команду представили Никита Шахторин, Константин Малиновский, Ислам Сатпаев.

Серебряный призер Паралимпийских игр Токио-2020 казахстанец Ануар Сариев завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг (J2), победив грузинского борца в финальной схватке. Второе «золото» стране принес Олжас Оразалыулы в весовой категории до 73 кг (J2). В финальной схватке он победил известного французского борца Пети Натхана иппоном. В весовой категории (J2) +90 кг бронзовым призером Гран-при стал Ерлан Конкиев. Женская команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала «золото» на этапе Кубка мира в Джакарте. Она стала лучше в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Нашу команды в этом виде представили Александра Ле, Елизавета Безрукова и Анастасия Григорьева. Кроме командных побед, среди одиночных спортсменов – «золото» крупного международного турнира по легкой атлетике завоевала Кристина Овчинникова. А спортсменка Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходил в Джакарте.

Еще одно «золото» Казахстану принесла Александра Троицкая, которая финишировала первой среди женщин.

Казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который проходит в немецком городе Инцель.