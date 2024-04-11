Паводки: домбристы Алматы необычным способом поблагодарили казахстанцев

В Алматы 100 домбристов провели необычный флешмоб, поблагодарив граждан, оказывающих помощь жителям, пострадавшим от паводков. Они исполнили кюи под открытым небом и своим творчеством проявили сопереживание и поддержку соотечественникам. Артисты уверены, что величественные произведения поднимают национальный дух и заряжают казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алматинские музыканты-инструменталисты призвали горожан бережно относиться к природе, соблюдать чистоту и порядок в городе. В данном флешмобе участие приняли домбристы фольклорного ансамбля «Алатау» и молодые таланты.

— Мы в такой ситуации не можем оставаться в стороне, мы вовлечены и как волонтеры, при этом мы также проявляем свои эмоции и сопереживание через наше творчество. Поэтому решили исполнить самые мощные казахские кюи, чтобы подбодрить народ, зарядить и поддержать. Наш народ всегда был неравнодушен к беде ближнего, а также с большим уважением относился к природе, ценил чистоту и порядок. Сейчас жители Алматы также могут принять участие в масштабном экологическом проекте и проявить гражданскую активность, — отметила руководитель фольклорного ансамбля «Алатау» Турсынай Пазыл.

Напомним, что ранее алматинцы собрали более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Атырауской области, пострадавшим от стихийного бедствия. До этого из Алматы было отправлено свыше 10 тонн первой партии гумпомощи.