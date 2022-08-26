26 Августа 2022 00:47

Павлодарскую школу полностью восстановили после пожара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Школа, в которой в апреле этого года был пожар, готова принять учащихся первого сентября. Теперь систему оповещения о возгораниях в учреждении проверяет не частная организация, а специалисты профильного ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Новый учебный год школьники СОШ № 28 начнут за своими партами. Образовательное учреждение полностью восстановили после пожара, из-за которого весной ученикам пришлось доучиваться в других заведениях. Как выглядит отремонтированная школа, проверил аким области Абылкаир Скаков во время рабочего объезда.

По словам директора СОШ № 28 Гульмиры Мантыковой, восстанавливать здание начали 15 мая. За ремонт отвечало ТОО «Курылыс». Работы оценили в 142,9 млн тенге.

«Отремонтировали 1 тыс. 200 квадратов кровли, 1 тыс. 400 квадратов территории, которую затронул пожар. Восстановили кабинеты, заменили испорченные светильники, пожарную сигнализацию. Технику докупали: несколько touch-панелей. Ждем компьютеры. К 1 сентября школа готова открыть свои двери», – подчеркнула директор.

Крышу в школе собрали заново, уложили новый утеплитель. Подрядчик сделал дополнительную противопожарную защиту, также обработали все материалы.

Аким области напомнил, что при капитальных ремонтах поручал отдельно принимать работы по электрической части. За этим этапом должны были следить эксперты.

«По вашему поручению электрическую часть всю проверили, экспертизы провели. Сечение проводов, кабелей соответствует стандартам, – заверили представители ДЧС. – Сейчас сигнализацию запустят, и в начале учебного года еще дополнительные тренировки проведем с персоналом и учениками».

Также специалисты ведомства продолжают работу с пожарными гидрантами».

По данным директора, в этом году на занятия придет много новых учеников. Весной из СОШ выпустили 1 тыс. 080 человек, с 1 сентября начнут учиться 1 тыс. 146 новеньких. Занятия в школе проводят в две смены.

Пожар в СОШ № 28 произошел 21 апреля рано утром. Пламя охватило 1тыс. 220 квадратных метров. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули более 500 человек. Тогда из горящей школы в больницу госпитализировали учителя с отравлением угарным газом средней степени тяжести.

Позже специалисты выяснили, что пожар начался в кабинете физики, причиной стал нестандартный удлинитель.

Глава региона Абылкаир Скаков поручал восстановить школу в кратчайшие сроки, изменить порядок приемки строительства и ремонта образовательных учреждений.