Павлодарская выпускница получила приглашения из 8 зарубежных вузов

Павлодарка Айзере Косанова с 1 класса училась в лицее № 8. Признается: с самого начала ее привлекали гуманитарные и творческие дисциплины, такие как литература, история, иностранные языки. В школе она была активной, участвовала в различных проектах, социальных инициативах.

— В 9 классе я начала интересоваться социальными науками и больше предпринимательствам. Хотя тогда я еще точно не знала, кем хочу быть, но поняла, что мне близка сфера, где можно сочетать аналитику, креативность, социальную пользу, поэтому я стала больше углубляться в темы устойчивого развития, бизнеса и международных отношений, — вспоминает павлодарская выпускница Айзере Косанова.

Конечно, не обходилось без участия в олимпиадах по казахскому, русскому и анлийскому языкам. На городском и областном уровне девушка не раз становилась победительницей. Айзере особенно выделяет участие в научном проекте, связанном с экологией и бизнесом. Тогда пришлось анализировать состояние окружающей среды Павлодарской области при помощи спутниковых данных.

Фото: из личного архива Айзере Косановой

На сегодня девушка уже сдала ЕНТ, набрав 122 балла. При этом, Айзере — претендент на аттестат Алтын белгі. Впереди — поступление в высшее учебное заведение, и уже есть, из чего выбирать. Среди приглашений такие вузы, как New York University Shanghai, Penn state university, The university of British Columbia, The American university of Paris, Carnegie mellon university, Drexel university, HULT university, Simmons university.

— Я изучала информацию по каждой программе. Стоимость обучения зависит от самого университета и от страны. Это все можно найти на сайте самого университета. Но даже если покрывается основная часть обучения, остаются дополнительные расходы, такие как питание, транспорт и дополнительные расходы. В целом грант — это очень значимая поддержка для любой семьи. Мои родители готовы меня поддерживать в рамках своих возможностей, поэтому я ищу способ получить образование через грантовые и стипедиальные программы, — говорит Айзере Косанова.

Гранты в итоге девушке предложили в 4 университетах. Еще в 4 вузах готовы предоставить скидку на обучение в 70-80%. Айзере вспоминает: добивалась этого самостоятельно. Подавала документы, проходила тестирование, писала эссе.

В семье, к слову, Айзере средняя. Старший брат уже учится за рубежом и также на гранте, младший брат пока школьник. Но в целом все дети нацелены именно на бесплатное обучение.

Напомним, ранее мы рассказывали про школьника из Алматинской области, который получил гранты в США и Малайзии.