Павлодарская область привлекла более 1 трлн тенге инвестиций: в какие сферы их направят
Павлодарская область по итогам 11 месяцев текущего года получила более 1 трлн тенге инвестиций и заняла второе место в стране по темпам их роста. Об этом сообщил аким региона Асаин Байханов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам акима Павлодарской области, по итогам 11 месяцев уходящего года регион продемонстрировал положительную динамику по всем основным макроэкономическим показателям. Краткосрочный индикатор валового регионального продукта составил 105,9%.
Особое внимание в своем выступлении аким уделил инвестиционной активности. Сейчас Павлодарская область занимает второе место в стране по темпам роста инвестиций. В 2025 году в экономику региона привлекли более 1 трлн тенге инвестиций, что в полтора раза превышает показатель предыдущего года.
— Важным считаем то, что более 80% — это инвестиции негосударственного сектора, что позволяет говорить о благоприятном инвестклимате в регионе, — отметил аким.
В настоящее время в Павлодарской области реализуется и прорабатывается пул из 102 инвестиционных проектов на общую сумму 7,3 трлн тенге. Их запуск и реализация предусматривают создание свыше 15 тысяч новых рабочих мест. Основная часть проектов сосредоточена в промышленности — 31 проект, в агропромышленном комплексе — 48 проектов. Также в пул входят проекты в сфере туризма — 7, энергетики — 5, медицины — 2, транспорта и логистики — 1, экологии — 2, торговли и услуг — 6 проектов.
— На протяжении последних десяти лет мы наблюдаем постепенную диверсификацию структуры экономики региона. Наша область из промышленно-сырьевой трансформируется в регион с мощной обрабатывающей отраслью и быстрорастущим сельским хозяйством, — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области запланированы четыре проекта, с иностранным участием, направленные на снижение зависимости от сырьевого сектора.