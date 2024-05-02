Павильон выставочного комплекса «Атакент» горел в Алматы

Алматинские пожарные отстояли имущество предпринимателей в павильоне выставочного комплекса «Атакент», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС города, 1 мая в 22:12 силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район на улицу Тимирязева, 42, павильон 7а.

— По прибытии через шесть минут обнаружено задымление в складском помещении. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы оперативно установлен очаг возгорания на втором этаже павильона. Учитывая высокую пожарную нагрузку (склад был полностью заполнен коробками и товарно-материальными ценностями), а также плотную задымленность, незамедлительно были введены несколько пожарных стволов и задействован пожарный автомобиль дымоудаления АД-120. Принятыми мерами пожар локализован в течение 35 минут, ликвидирован в 22:57. Жертв и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ДЧС города.

Фото: ДЧС Алматы

На вызов направлены 57 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС, службы взаимодействия города.

Отмечается, что несмотря на высокую пожарную загрузку, огромных материальных ущербов не допущено.