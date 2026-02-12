РУ
    17:52, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Павел Колмаков остался за пределами топ-10 на Олимпиаде-2026

    На зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане, Кортине и ряде других городов северной Италии, состоялись финальные соревнования во фристайле в индивидуальном могуле среди мужчин, передает Kazinform.

    Фото: НОК РК

    Единственный казахстанец в мужской части турнира - Павел Колмаков - не смог показать свой максимум и за свое выступление заработал всего лишь 75.7 баллов.

    В итоговом протоколе Колмаков расположился на 16 месте и дочрочно завершил борьбу за медали, не попав в число восьми лучших, пробившихся в решающий финал-2. 

    Днем ранее в женском индивидуальном могуле казахстанки остались за пределами топ-10. 

    Ранее сообщалось, что фристайл-могулистки Галышева, Городко и Амренова прошли в финал Олимпиады-2026.

     

