17:52, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Павел Колмаков остался за пределами топ-10 на Олимпиаде-2026
На зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане, Кортине и ряде других городов северной Италии, состоялись финальные соревнования во фристайле в индивидуальном могуле среди мужчин, передает Kazinform.
Единственный казахстанец в мужской части турнира - Павел Колмаков - не смог показать свой максимум и за свое выступление заработал всего лишь 75.7 баллов.
В итоговом протоколе Колмаков расположился на 16 месте и дочрочно завершил борьбу за медали, не попав в число восьми лучших, пробившихся в решающий финал-2.
Днем ранее в женском индивидуальном могуле казахстанки остались за пределами топ-10.
Ранее сообщалось, что фристайл-могулистки Галышева, Городко и Амренова прошли в финал Олимпиады-2026.