Павел Колмаков остался за пределами топ-10 на Олимпиаде-2026

Единственный казахстанец в мужской части турнира - Павел Колмаков - не смог показать свой максимум и за свое выступление заработал всего лишь 75.7 баллов.

В итоговом протоколе Колмаков расположился на 16 месте и дочрочно завершил борьбу за медали, не попав в число восьми лучших, пробившихся в решающий финал-2.

Днем ранее в женском индивидуальном могуле казахстанки остались за пределами топ-10.

Ранее сообщалось, что фристайл-могулистки Галышева, Городко и Амренова прошли в финал Олимпиады-2026.