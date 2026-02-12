Казахстанки остались за пределами Топ-10 в индивидуальном могуле

Выступление казахстанок в финале-1 судьи оценили следующим образом: Юлия Галышева 72.34 балла, Анастасия Городко 72.15 балла, Аяулым Амренова 68,47 балла. Это позволило им занять 14, 15 и 18 места соответственно.

Далее в решающий финал-2 прошли 8 лучших по итогам финала-1. Занявшая восьмое место француженка Пьеррин Ляфонт получила 76.21 балла.

На этой Олимпиаде Городко, Галышева и Амренова выступят еще в параллельном могуле — новой олимпийской дисциплине.

12 февраля за награды Олимпиады в индивидуальном могуле среди мужчин посоревнуется Павел Колмаков.

Ранее мы рассказывали, что единственной казахстанкой, кому пока удалось попасть в Топ-6 на Олимпиаде-2026, стала Надежда Морозова в конькобежном спорте.