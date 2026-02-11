Галышева, Городко и Амренова прошли в финал Олимпиады-2026
На зимних Олимпийских играх 2026 года состоялась вторая квалификация в женском фристайле-могуле, передает Kazinform.
Накануне в первой квалификации никто из казахстанок не смог с первой попытки отобраться в финал-1. В связи с этим 11 февраля Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова выступили во второй квалификации.
Все спортсменки проехали бугристую трассу более агрессивно, чем накануне, улучшив технику катания и исполнения прыжков, в связи с чем получили баллы выше, чем в первой квалификации.
Лучшей из казахстанок стала Юлия Галышева, получив 73,08 балла. Анастасия Городко получила 71.52 балла, Аяулым Амренова — 68.98 баллов.
По итогам второй квалификации все три казахстанки вошли в топ-10 и продолжают соревноваться за награды. Финал-1 состоится 11 февраля в 18:15 по времени Казахстана.
