РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:20, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Галышева, Городко и Амренова прошли в финал Олимпиады-2026

    На зимних Олимпийских играх 2026 года состоялась вторая квалификация в женском фристайле-могуле, передает Kazinform.

    п
    Фото: Турар Казангапов / НОК РК

    Накануне в первой квалификации никто из казахстанок не смог с первой попытки отобраться в финал-1. В связи с этим 11 февраля Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова выступили во второй квалификации.

    Все спортсменки проехали бугристую трассу более агрессивно, чем накануне, улучшив технику катания и исполнения прыжков, в связи с чем получили баллы выше, чем в первой квалификации.

    Лучшей из казахстанок стала Юлия Галышева, получив 73,08 балла. Анастасия Городко получила 71.52 балла, Аяулым Амренова — 68.98 баллов.

    По итогам второй квалификации все три казахстанки вошли в топ-10 и продолжают соревноваться за награды. Финал-1 состоится 11 февраля в 18:15 по времени Казахстана.

    Накануне казахстанец Павел Колмаков напрямую квалифицировался в финал Олимпиады-2026

    Теги:
    Спорт Олимпиада 2026 спортсмены Казахстана Зимние виды спорта
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум