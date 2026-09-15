Патрон обнаружили в сумке пассажирки перед вылетом из Шымкента

Боеприпас обнаружили перед вылетом из Шымкента в Жезказган. Женщина утверждает, что не знает, как он оказался в ее сумке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жительница Жамбылского района приехала в аэропорт Шымкента, чтобы вылететь в Жезказган. Во время досмотра сотрудники обнаружили среди ее вещей патрон 12-го калибра для гладкоствольного охотничьего оружия.

В суде женщина признала вину и объяснила случившееся собственной невнимательностью. При этом она не смогла пояснить, как боеприпас оказался в ее сумке.

Согласно заключению экспертизы, патрон оказался настоящим. Он изготовлен заводским способом и пригоден для стрельбы.

За незаконное хранение боеприпаса женщине грозил штраф в размере 20 МРП. Суд учел, что она признала вину, раскаялась, ранее подобных нарушений не совершала, отягчающих обстоятельств в деле не было. В результате сумму взыскания снизили на 30%.

Жительницу региона оштрафовали на 60 тысяч теңге. Обнаруженный в аэропорту патрон уничтожат. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее похожий случай произошел в аэропорту Астаны. Во время досмотра у 22-летнего студента нашли патрон, который он годом ранее подобрал возле строящегося объекта LRT и забыл в рюкзаке. Молодому человеку назначили год ограничения свободы, однако кассационный суд позднее прекратил уголовное дело, признав поступок малозначительным.

Более 300 запрещенных предметов изъяли в метро Алматы с начала года.