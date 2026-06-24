Найденный возле LRT патрон обнаружили у студента спустя год в аэропорту Астаны

Кассационный суд прекратил уголовное дело в отношении молодого человека, осужденного за хранение и перевозку одного патрона, признав его деяние малозначительным и не представляющим общественной опасности, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

22-летний житель столицы, работающий в творческой сфере, обнаружил возле строящегося объекта LRT один патрон и положил его в рюкзак, рассматривая находку как возможный реквизит для съемок. Впоследствии он забыл о патроне.

Спустя год молодой человек прибыл в аэропорт для вылета в Алматы. Во время предполетного досмотра патрон был обнаружен в кармане его рюкзака.

Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпаса и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Вместе с тем в ходе рассмотрения дела не было установлено, что обвиняемый намеревался использовать патрон по назначению, передать его третьим лицам либо сбыть. Оружие у него не изымалось, каких-либо вредных последствий не наступило.

Согласно статье 10 Уголовного кодекса РК деяние, формально содержащее признаки уголовного правонарушения, не признается таковым, если вследствие малозначительности не представляет общественной опасности.

Кассационный суд пришел к выводу об отсутствии в действиях молодого человека состава уголовного правонарушения и прекратил уголовное дело.

При принятии решения суд учел, что речь шла об одном патроне, негативных последствий для окружающих не наступило, а обстоятельства дела не свидетельствовали о намерении использовать находку в противоправных целях.

Позицию кассационной инстанции поддержала Генеральная прокуратура.

Ранее сообщалось, что казахстанцы сдали около 750 единиц незаконно хранившегося оружия.