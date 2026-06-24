Найденный возле LRT патрон обнаружили у студента спустя год в аэропорту Астаны
Кассационный суд прекратил уголовное дело в отношении молодого человека, осужденного за хранение и перевозку одного патрона, признав его деяние малозначительным и не представляющим общественной опасности, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
22-летний житель столицы, работающий в творческой сфере, обнаружил возле строящегося объекта LRT один патрон и положил его в рюкзак, рассматривая находку как возможный реквизит для съемок. Впоследствии он забыл о патроне.
Спустя год молодой человек прибыл в аэропорт для вылета в Алматы. Во время предполетного досмотра патрон был обнаружен в кармане его рюкзака.
Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпаса и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.
Вместе с тем в ходе рассмотрения дела не было установлено, что обвиняемый намеревался использовать патрон по назначению, передать его третьим лицам либо сбыть. Оружие у него не изымалось, каких-либо вредных последствий не наступило.
Согласно статье 10 Уголовного кодекса РК деяние, формально содержащее признаки уголовного правонарушения, не признается таковым, если вследствие малозначительности не представляет общественной опасности.
Кассационный суд пришел к выводу об отсутствии в действиях молодого человека состава уголовного правонарушения и прекратил уголовное дело.
При принятии решения суд учел, что речь шла об одном патроне, негативных последствий для окружающих не наступило, а обстоятельства дела не свидетельствовали о намерении использовать находку в противоправных целях.
Позицию кассационной инстанции поддержала Генеральная прокуратура.
Ранее сообщалось, что казахстанцы сдали около 750 единиц незаконно хранившегося оружия.