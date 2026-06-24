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    Найденный возле LRT патрон обнаружили у студента спустя год в аэропорту Астаны

    Кассационный суд прекратил уголовное дело в отношении молодого человека, осужденного за хранение и перевозку одного патрона, признав его деяние малозначительным и не представляющим общественной опасности, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    досмотр в аэропорту
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    22-летний житель столицы, работающий в творческой сфере, обнаружил возле строящегося объекта LRT один патрон и положил его в рюкзак, рассматривая находку как возможный реквизит для съемок. Впоследствии он забыл о патроне.

    Спустя год молодой человек прибыл в аэропорт для вылета в Алматы. Во время предполетного досмотра патрон был обнаружен в кармане его рюкзака.

    Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпаса и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

    Вместе с тем в ходе рассмотрения дела не было установлено, что обвиняемый намеревался использовать патрон по назначению, передать его третьим лицам либо сбыть. Оружие у него не изымалось, каких-либо вредных последствий не наступило.

    Согласно статье 10 Уголовного кодекса РК деяние, формально содержащее признаки уголовного правонарушения, не признается таковым, если вследствие малозначительности не представляет общественной опасности.

    Кассационный суд пришел к выводу об отсутствии в действиях молодого человека состава уголовного правонарушения и прекратил уголовное дело.

    При принятии решения суд учел, что речь шла об одном патроне, негативных последствий для окружающих не наступило, а обстоятельства дела не свидетельствовали о намерении использовать находку в противоправных целях.

    Позицию кассационной инстанции поддержала Генеральная прокуратура.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы сдали около 750 единиц незаконно хранившегося оружия.

    Генпрокуратура LRT Суды Астана Аэропорт Студенты Происшествия Оружие
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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