KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанцы сдали около 750 единиц незаконно хранившегося оружия

    Министерство внутренних дел продолжает комплекс мер по укреплению правопорядка и пресечению нелегального оборота оружия, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    МВД изъяло свыше 1200 единиц незаконного оружия с начала года
    Фото: МВД РК

    За пять месяцев 2026 года целевыми оперативно-профилактическими мероприятиями «Қару» и «Правопорядок» изъято свыше 1200 единиц криминального оружия, из которых:

    • 18 автоматов;
    • два гранатомета;
    • свыше 320 пистолетов;
    • более 100 нарезного оружия;
    • 700 гладкоствольных ружей;
    • в числе изъятого 120 единиц «январского» оружия. 

    — В мае в городе Алматы и Алматинской области изъят ряд незарегистрированного оружия, среди которого имеется похищенное с оружейных магазинов южного мегаполиса во время январских событий. Наряду с этим с 20 апреля и до конца года проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день гражданами уже сдано порядка 750 единиц различного оружия и около 4000 боеприпасов. Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения, — отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

    Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренних дел на постоянной основе координирует работу по раскрытию преступлений категории «прошлых лет».

    МВД РК Полиция Оружие
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор