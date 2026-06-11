Казахстанцы сдали около 750 единиц незаконно хранившегося оружия
Министерство внутренних дел продолжает комплекс мер по укреплению правопорядка и пресечению нелегального оборота оружия, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
За пять месяцев 2026 года целевыми оперативно-профилактическими мероприятиями «Қару» и «Правопорядок» изъято свыше 1200 единиц криминального оружия, из которых:
- 18 автоматов;
- два гранатомета;
- свыше 320 пистолетов;
- более 100 нарезного оружия;
- 700 гладкоствольных ружей;
- в числе изъятого 120 единиц «январского» оружия.
— В мае в городе Алматы и Алматинской области изъят ряд незарегистрированного оружия, среди которого имеется похищенное с оружейных магазинов южного мегаполиса во время январских событий. Наряду с этим с 20 апреля и до конца года проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день гражданами уже сдано порядка 750 единиц различного оружия и около 4000 боеприпасов. Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения, — отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренних дел на постоянной основе координирует работу по раскрытию преступлений категории «прошлых лет».