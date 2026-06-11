Дело о смертельном избиении раскрыли спустя четыре года в Павлодарской области

Министерство внутренних дел на постоянной основе координирует работу по раскрытию преступлений категории «прошлых лет», передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В текущем году по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто 17 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, из которых в четырех случаях наступила смерть потерпевших.

В Павлодарской области раскрыто преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть человека, совершенное четыре года назад. В сентябре 2022 года в одном из частных домов поселка Шарбакты был обнаружен труп местного жителя с множественными телесными повреждениями. Несмотря на проведенный комплекс следственно-оперативных мероприятий, раскрыть преступление по горячим следам не представилось возможным.

В 2026 году благодаря кропотливой работе полиции, проведению дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и тщательной отработке круга связей потерпевшего был установлен подозреваемый. Им оказался знакомый погибшего.

Установлено, что в день происшествия мужчины совместно распивали спиртные напитки. В ходе возникшей между ними ссоры подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался. 9 февраля подозреваемый под тяжестью собранных доказательств признался в содеянном и был водворен в изолятор временного содержания.

В марте приговором суда Щербактинского района Павлодарской области он был признан виновным и осужден к восьми годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что более 1,5 тысячи баллонов «веселящего газа» изъяли в Казахстане.