Более 1,5 тысячи баллонов «веселящего газа» изъяли в Казахстане

МВД продолжает борьбу с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 января текущего года введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ по статье 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В перечень таких веществ включен также и оксид азота, известный среди молодежи как «веселящий газ».

Комитет по противодействию наркопреступности МВД на регулярной основе проводит рейдовые мероприятия в ночных клубах и увеселительных заведениях по выявлению и пресечению фактов распространения запрещенных веществ.

С начала года по республике зарегистрировано 49 фактов с изъятием свыше 1,5 тысячи баллонов и двух автоцистерн, ликвидирован канал поставки «веселящего газа» из соседнего государства. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. За незаконный оборот сильнодействующих веществ в законную силу вступил обвинительный приговор суда, по решению которого виновное лицо уже осуждено к восьми годам лишения свободы.

— МВД предупреждает всех граждан, в особенности владельцев и администраторов ночных развлекательных заведений, о недопустимости реализации и распространения оксида азота. Все причастные к перевозке, хранению и реализации запрещенных веществ лица будут привлечены к ответственности. Всегда помните о принципе неотвратимости наказания в отношении нарушителей закона, — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Ранее сообщалось о том, что полиция Казахстана пресекла незаконный вывоз 12 тонн ГСМ за месяц.