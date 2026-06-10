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    Полиция Казахстана пресекла незаконный вывоз 12 тонн ГСМ за месяц

    МВД РК на постоянной основе осуществляет комплекс мер по выявлению и пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов за пределы страны с использованием транспортных средств, оснащенных топливными баками увеличенного объема, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    МВД усиливает меры по пресечению незаконного вывоза ГСМ и переоборудования транспортных средств
    Фото: МВД РК

    На сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу функционируют 59 постов патрульной полиции. Принимаются меры по выявлению и пресечению незаконной транспортировки ГСМ, в том числе с использованием транспортных средств повышенной проходимости.

    Особое внимание уделяется Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областям, расположенным в приграничных районах. Здесь принимаются дополнительные меры по пресечению таких фактов, выявлению транспортных средств с самовольно измененной конструкцией.

    Одновременно проводится работа по выявлению деятельности станций технического обслуживания, осуществляющих незаконное переоборудование автомобилей либо работающих без необходимых регистрационных и разрешительных документов.

    Так, в селе Кордай Кордайского района сотрудники полиции совместно с представителями органов государственных доходов проверили 16 СТО, занимающихся монтажом дополнительных топливных баков. По итогам проверок в отношении шести владельцев объектов собраны административные материалы.

    Только за последний месяц полицейскими пресечен вывоз около 12 тонн ГСМ. Выявлено 54 автомашины с переоборудованными бензобаками. Их владельцы привлечены к административной ответственности.

    Министерство внутренних дел продолжит реализацию комплекса мер, обеспечивающих экономическую безопасность государства, в том числе недопущение незаконного вывоза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов за пределы страны. Данная работа находится на контроле министра внутренних дел.

    Ранее сообщалось о том, что число фактов вымогательства в Казахстане снизилось на 15%.

    МВД РК Дизтопливо Полиция Бензин
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор