Полиция Казахстана пресекла незаконный вывоз 12 тонн ГСМ за месяц

МВД РК на постоянной основе осуществляет комплекс мер по выявлению и пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов за пределы страны с использованием транспортных средств, оснащенных топливными баками увеличенного объема, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу функционируют 59 постов патрульной полиции. Принимаются меры по выявлению и пресечению незаконной транспортировки ГСМ, в том числе с использованием транспортных средств повышенной проходимости.

Особое внимание уделяется Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областям, расположенным в приграничных районах. Здесь принимаются дополнительные меры по пресечению таких фактов, выявлению транспортных средств с самовольно измененной конструкцией.

Одновременно проводится работа по выявлению деятельности станций технического обслуживания, осуществляющих незаконное переоборудование автомобилей либо работающих без необходимых регистрационных и разрешительных документов.

Так, в селе Кордай Кордайского района сотрудники полиции совместно с представителями органов государственных доходов проверили 16 СТО, занимающихся монтажом дополнительных топливных баков. По итогам проверок в отношении шести владельцев объектов собраны административные материалы.

Только за последний месяц полицейскими пресечен вывоз около 12 тонн ГСМ. Выявлено 54 автомашины с переоборудованными бензобаками. Их владельцы привлечены к административной ответственности.

Министерство внутренних дел продолжит реализацию комплекса мер, обеспечивающих экономическую безопасность государства, в том числе недопущение незаконного вывоза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов за пределы страны. Данная работа находится на контроле министра внутренних дел.

Ранее сообщалось о том, что число фактов вымогательства в Казахстане снизилось на 15%.