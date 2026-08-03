Боеприпасы и ножи: более 300 запрещенных предметов изъяли в метро Алматы с начала года

С начала года полиция пресекла 310 попыток проноса запрещенных предметов на территорию алматинского метрополитена, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе досмотровых мероприятий из незаконного оборота были изъяты 29 ножей, 62 предмета, конструктивно схожих с кастетами, а также 4 боеприпаса.

Ежедневно услугами подземного транспорта пользуются от 110 до 130 тысяч пассажиров, поэтому обеспечению общественного порядка здесь уделяется особое внимание.

Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях метро функционирует современная система видеонаблюдения. В настоящее время установлено 604 камеры, часть из которых оснащена функцией распознавания лиц в режиме реального времени.

— Призываем пассажиров соблюдать установленные правила, не пытаться проносить запрещенные предметы и незамедлительно сообщать сотрудникам полиции или работникам метро обо всех подозрительных предметах и противоправных действиях. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность каждого пассажира, — отметил начальник управления полиции на метрополитене Орал Ахимов.

Ранее полиция задержала мужчину с ножом и наручниками в метро Алматы.