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    Мужчину с ножом и наручниками задержали в метро Алматы

    На станции метро «Райымбек» в Алматы во время проверки сотрудники полиции на метрополитене и службы транспортной безопасности в сумке одного из пассажиров обнаружили нож и наручники, передает агентство Kazinform.

    Метро Алматы
    Фото: КГП «Метрополитен г. Алматы»

    Подозрительный багаж был выявлен с помощью рентгенотелевизионной установки. После обнаружения предметов мужчина был задержан и передан сотрудникам Управления полиции Жетысуского района для дальнейшего разбирательства.

    В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают правовую оценку действиям задержанного.

    Ранее в Алматы конфликт двух мужчин закончился поножовщиной.

    Регионы Казахстана Полиция Алматы Метро Задержания
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор