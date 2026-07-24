Мужчину с ножом и наручниками задержали в метро Алматы

На станции метро «Райымбек» в Алматы во время проверки сотрудники полиции на метрополитене и службы транспортной безопасности в сумке одного из пассажиров обнаружили нож и наручники, передает агентство Kazinform.

Подозрительный багаж был выявлен с помощью рентгенотелевизионной установки. После обнаружения предметов мужчина был задержан и передан сотрудникам Управления полиции Жетысуского района для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают правовую оценку действиям задержанного.

Ранее в Алматы конфликт двух мужчин закончился поножовщиной.