Конфликт двух мужчин закончился поножовщиной в Алматы

В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью — во время конфликта он нанес оппоненту ножевое ранение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции, сообщение о ножевом ранении поступило на пульт экстренных служб. Прибывшие на место медики госпитализировали молодого мужчину с проникающим ранением грудной клетки.

Подозреваемого по горячим следам задержал экипаж патрульной полиции «Буран-405». По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник несколькими днями ранее. Позже словесная перепалка вспыхнула вновь и закончилась применением холодного оружия.

Установлено, что подозреваемый входил в состав бригады, занимавшейся демонтажем старого строения, а потерпевший проживает в одном из расположенных поблизости домов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, в том числе устанавливают местонахождение предполагаемого орудия преступления.

Ранее в Алматы арестовали мужчину за нападение на ребенка на детской площадке.