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    Конфликт двух мужчин закончился поножовщиной в Алматы

    В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью — во время конфликта он нанес оппоненту ножевое ранение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Министерство внутренних дел РК

    Как сообщили в департаменте полиции, сообщение о ножевом ранении поступило на пульт экстренных служб. Прибывшие на место медики госпитализировали молодого мужчину с проникающим ранением грудной клетки.

    Подозреваемого по горячим следам задержал экипаж патрульной полиции «Буран-405». По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник несколькими днями ранее. Позже словесная перепалка вспыхнула вновь и закончилась применением холодного оружия.

    Установлено, что подозреваемый входил в состав бригады, занимавшейся демонтажем старого строения, а потерпевший проживает в одном из расположенных поблизости домов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, в том числе устанавливают местонахождение предполагаемого орудия преступления.

    Ранее в Алматы арестовали мужчину за нападение на ребенка на детской площадке.

    Регионы Казахстана Полиция Драка Алматы Происшествия Нападение Досудебное расследование
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор