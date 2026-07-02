Мужчину за нападение на ребенка на детской площадке арестовали в Алматы

Полиция Алматы задержала и взяла под стражу мужчину, который на территории одного из жилых комплексов применил силу в отношении ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Инцидент произошел на детской площадке и попал в объектив камер. На кадрах видно, как мужчина подходит к детям, после чего толкает одного из мальчиков. В результате ребенок получил телесные повреждения, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

Как установлено, подозреваемый является жителем этого жилого комплекса.

По предварительным данным полиции, поводом для его поступка стал конфликт между детьми во время игры, после которого мужчина решил самостоятельно выяснить отношения.

По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

В полиции подчеркнули, что любые противоправные действия в отношении детей получат принципиальную правовую оценку независимо от мотивов и обстоятельств.

Ранее ребенок получил ножевое ранение в детсаду Мангистау.