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    Ребенок получил ножевое ранение в детсаду Мангистау: директора уволили

    В детском саду села Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области воспитанник получил ранение канцелярским ножом. Инцидент произошел еще 20 апреля, однако широкую огласку получил после публикации видеозаписи в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд. приговор
    Фото: Pixabay

    Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, во время тихого часа в группу «Көгершін» зашел сын директора детского сада «Жауқазын бөбекжай». По данным ведомства, мальчик разбудил детей, в результате чего один из воспитанников получил ранение канцелярским ножом.

    Отмечается, что в момент происшествия в группе отсутствовали воспитатель и помощник воспитателя.

    После появления видеозаписи в социальных сетях управление образования провело проверку. В ходе изучения обстоятельств факт, запечатленный на видео, подтвердился. С воспитателя группы были взяты объяснения, также выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

    По информации ведомства, на основании приказа районного отдела образования от 13 мая 2026 года трудовой договор с директором детского сада был расторгнут.

    Кроме того, директор дошкольного учреждения и воспитатель группы привлечены к административной ответственности. Им назначены административные штрафы.

    Ранее воспитателя детского сада уволили после жалобы родителей в Акмолинской области.

    Детсады Регионы Казахстана Ножевые ранения Дети Общество Мангистауская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор