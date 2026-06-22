Ребенок получил ножевое ранение в детсаду Мангистау: директора уволили
В детском саду села Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области воспитанник получил ранение канцелярским ножом. Инцидент произошел еще 20 апреля, однако широкую огласку получил после публикации видеозаписи в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, во время тихого часа в группу «Көгершін» зашел сын директора детского сада «Жауқазын бөбекжай». По данным ведомства, мальчик разбудил детей, в результате чего один из воспитанников получил ранение канцелярским ножом.
Отмечается, что в момент происшествия в группе отсутствовали воспитатель и помощник воспитателя.
После появления видеозаписи в социальных сетях управление образования провело проверку. В ходе изучения обстоятельств факт, запечатленный на видео, подтвердился. С воспитателя группы были взяты объяснения, также выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.
По информации ведомства, на основании приказа районного отдела образования от 13 мая 2026 года трудовой договор с директором детского сада был расторгнут.
Кроме того, директор дошкольного учреждения и воспитатель группы привлечены к административной ответственности. Им назначены административные штрафы.
Ранее воспитателя детского сада уволили после жалобы родителей в Акмолинской области.