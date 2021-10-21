Патриотическую роль АНК подчеркнул Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул патриотическую роль Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Ассамблея обладает конституционным статусом, внедряя в свою деятельность новые подходы и стандарты, ориентированные на более широкое вовлечение казахстанцев в общественно-политическую жизнь страны. Ассамблея всегда уделяла большое внимание продвижению государственного языка и укреплению его статуса в Казахстане. Только за это мы должны воздать должное АНК, как патриотической организации. Обычной практикой стали такие новые формы гражданской активности, как благотворительность, социальное предпринимательство, меценатство, медиация», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

Вместе с тем, по словам Президента, мировой опыт показывает, что этнический фактор, межнациональные отношения до сих пор являются детонатором разного рода конфликтов, особенно в кризисные периоды.

«Его деструктивный потенциал усиливается в современную эпоху информационных и гибридных войн, участившихся популистских заявлений и спекуляций», - заключил Президент.

Напомним, в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.