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    16:11, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    «Патриотическое такси» появилось в Актау

    «Патриотическое такси» появилось в Актау
    Фото: Kazinform

    С сегодняшнего дня в городе Актау курсирует необычное такси. Водитель бесплатно доставляет жителей к месту назначения. Пассажирам задают вопросы об истории страны и о государственных символах. За правильные ответы горожане получают подарки, передает агентство Kazinform.

    Жительница Актау Алия Исаева давно готовила эту инициативу и реализовала ее сегодня в праздничный день.

    - Это было сделано с целью пропаганды государственных символов Республики Казахстан. Я стремлюсь не только привить чувство патриотизма у граждан, но и привить любовь к нации, Родине, - говорит она.

    Патриотическое такси вызвало интерес у жителей. По словам одного из первых пассажиров Казбека Мырзагулова, он сразу остановил машину, заметив ее издалека.

    - Мне захотелось сесть в машину, оформленную в наш голубой флаг. Меня бесплатно довезли. Задавали вопросы, касающиеся нашей страны, герба. Я ответил и получил подарок. Очень рад. Хотелось бы, чтобы в нашей стране было много таких инициатив, которые пробуждают патриотизм у молодежи, - говорит горожанин.

    На оформление патриотического такси было потрачено 1,5 млн тенге. Проект был поддержан и профинансирован акиматом Мангистауской области. Такси курсирует один раз в неделю с 17:00 до 20:00. 

    «Патриотическое такси» появилось в Актау
    Фото: Kazinform

    Также, в рамках проекта на улицах города вывешены государственные флаги и оформлены общественные автобусы.

    Напомним, 4 июня в Казахстане празднуют День государственных символов.

    Теги:
    Транспорт Актау Общество День госсимволов РК Патриотизм Мангистауская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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