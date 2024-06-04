«Патриотическое такси» появилось в Актау

С сегодняшнего дня в городе Актау курсирует необычное такси. Водитель бесплатно доставляет жителей к месту назначения. Пассажирам задают вопросы об истории страны и о государственных символах. За правильные ответы горожане получают подарки, передает агентство Kazinform.

Жительница Актау Алия Исаева давно готовила эту инициативу и реализовала ее сегодня в праздничный день.

- Это было сделано с целью пропаганды государственных символов Республики Казахстан. Я стремлюсь не только привить чувство патриотизма у граждан, но и привить любовь к нации, Родине, - говорит она.

Патриотическое такси вызвало интерес у жителей. По словам одного из первых пассажиров Казбека Мырзагулова, он сразу остановил машину, заметив ее издалека.

- Мне захотелось сесть в машину, оформленную в наш голубой флаг. Меня бесплатно довезли. Задавали вопросы, касающиеся нашей страны, герба. Я ответил и получил подарок. Очень рад. Хотелось бы, чтобы в нашей стране было много таких инициатив, которые пробуждают патриотизм у молодежи, - говорит горожанин.

На оформление патриотического такси было потрачено 1,5 млн тенге. Проект был поддержан и профинансирован акиматом Мангистауской области. Такси курсирует один раз в неделю с 17:00 до 20:00.

Фото: Kazinform

Также, в рамках проекта на улицах города вывешены государственные флаги и оформлены общественные автобусы.

Напомним, 4 июня в Казахстане празднуют День государственных символов.