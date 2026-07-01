Патриотический концерт «Народная Конституция - основа сильного Казахстана» прошел в СКО

Сегодня Глава государства выступил с обращением по случаю вступления в силу новой Конституции Казахстана. В связи с этим значимым событием по всей стране проходят праздничные и общественные мероприятия. В Петропавловске на Центральной площади состоялся патриотический концерт «Народная Конституция - основа сильного Казахстана».

Концертная программа началась с масштабного флешмоба «Халықтық Конституция — менің болашағым», посвященного вступлению в силу новой Конституции Республики Казахстан. Во время акции участники выстроились в символическую композицию, продемонстрировав единство и поддержку конституционных ценностей.

Праздничная программа собрала жителей и гостей областного центра. Центральная площадь стала местом единения горожан, где прозвучали патриотические композиции, песни о Родине, независимости, родной земле и единстве народа.

— Сегодня на площади очень хорошая атмосфера. Чувствуется, что это не просто дата, а настоящий праздник. Новая Конституция вступила в силу, и мы надеемся, что она принесет хорошие перемены для страны и для людей, — сказал житель Петропавловска Ерлан Сагындықов.

Фото: акимата СКО

— Мне понравилось, что этот день отмечают вместе с жителями. Концерт, песни, люди вокруг — все это создает праздничное настроение. Благодаря такой атмосфере понимаешь, что это важное событие для всей страны, — поделилась горожанка Елена Морозова.

Фото: акимата СКО

— Мы пришли сюда всей семьей. Очень приятно видеть, что в городе так красиво отмечают этот день. Верим, что новая Конституция будет работать на благо народа и поможет сделать жизнь лучше, — отметила жительница областного центра Айгерим Жақсылықова.

Фото: акимата СКО

В концертной программе приняли участие местные артисты, творческие коллективы и деятели культуры. Мероприятие прошло в торжественной и теплой атмосфере. Особое настроение вечеру придали выступления артистов Городского дома культуры, которые подготовили насыщенную концертную программу для зрителей.

Праздник объединил представителей разных поколений и стал символом уважения к основному закону страны, независимости и единству народа. Всего в мероприятии приняли участие свыше 2000 человек.

Вступление в силу новой Конституции имеет особое значение для каждого казахстанца. Оно отражает стремление общества к обновлению, укреплению государственности и дальнейшему развитию страны на основе закона, ответственности и согласия.