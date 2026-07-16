Пастбища стоимостью 582 млн тенге возвращены государству после проверки прокуратуры

В Костанайской области выявлен факт нецелевого использования земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства на землях населенных пунктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По акту прокурорского надзора договоры аренды указанных земельных участков расторгнуты. В государственную собственность возвращены неиспользуемые пастбища общей площадью 175 га с кадастровой стоимостью 582 млн тенге.

Как стало известно, два сельскохозяйственных предприятия, которым были предоставлены пастбища на землях Алешинского и Буденновского сельских округов Мендыкаринского района, не использовали их по назначению.

— На земельных участках отсутствовало допустимое количество сельскохозяйственных животных для выпаса и заготовки кормов, что является нарушением требований Земельного кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О пастбищах», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области после вмешательства прокуратуры инвестор получил земельный участок для реализации проекта стоимостью 4 млрд тенге.





