Прокуратура добилась выделения земли под проект за 4 млрд тенге в Костанайской области

В Костанайской области после вмешательства прокуратуры инвестор получил земельный участок для реализации проекта стоимостью 4 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратурой Денисовского района Костанайской области при координации Комитета по защите прав инвесторов защищены права инвестора на получение земельного участка. ТОО «Тохтар Агро» планирует реализовать инвестиционный проект по строительству производственной линии по переработке и форпрессованию семян подсолнечника, а также элеватора с цехом по производству кормовой муки растительного происхождения. Общая сумма инвестиций составляет 4 млрд тенге, планируется создание более 50 новых рабочих мест, — отметили в прокуратуре региона.

В ведомстве сообщили, что при рассмотрении вопроса о предоставлении земельного участка энергопередающая организация отказала в согласовании из-за прохождения по территории высоковольтной линии электропередачи.

В ходе проверки прокуратура совместно с уполномоченными органами установила, что линию электропередачи можно перенести за пределы участка без нарушения работы энергетической инфраструктуры.

В результате принятых мер инвестору предоставили земельный участок, необходимый для реализации проекта.

В прокуратуре Костанайской области напомнили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами или другими нарушениями их прав, могут обратиться по телефону +7 (701) 855-87-06 либо в Call-центр 115.

Напомним, в Атырауской области в государственную собственность возвращено 78 земельных участка площадью 2182 га с кадастровой стоимостью свыше 619 млн тенге.