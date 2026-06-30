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    Неиспользуемые земельные участки стоимостью более 619 млн тенге вернули государству в Атырауской области

    В Атырауской области в государственную собственность возвращено 78 земельных участка площадью 2182 га с кадастровой стоимостью свыше 619 млн тенге, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

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    Фото: МСХ РК

    В ходе анализа установлено, что ряд земельных участков, предоставленных для предпринимательской деятельности, жилищного строительства и иных целей, длительное время не осваивались. Кроме того, местными исполнительными органами своевременно не принимались меры по вовлечению земельных участков в оборот.

    По акту прокурорского надзора уполномоченными органами приняты меры по прекращению прав землепользования и возврату неиспользуемых земельныхучастков в государственную собственность. 

    Ранее сообщалось о том, что более 14 гектаров земли вернули в госсобственность в Алматы.

    Атырауская область Земельный участок Регионы Казахстана Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор