Пастбища на 2,6 млрд тенге вернули в госсобственность в Аксу

Установлено, что земельные участки, предназначенные исключительно для выпаса скота населению, предоставлялись третьим лицам в иных целях, что привело к дефициту пастбищ.

В настоящее время указанные территории включены в специальный земельный фонд и будут распределены в соответствии с их предназначением.

Как сообщалось ранее, 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в 2025 году в госсобственность.