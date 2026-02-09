РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:50, 09 Февраль 2026

    Пастбища на 2,6 млрд тенге вернули в госсобственность в Аксу

    По результатам рассмотрения представления прокуратуры города Аксу в государственную собственность возвращено 2 410 га земель сельхозназначения, стоимостью 2,6 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

    пастбища коровы жайылым сиыр
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Установлено, что земельные участки, предназначенные исключительно для выпаса скота населению, предоставлялись третьим лицам в иных целях, что привело к дефициту пастбищ.

    В настоящее время указанные территории включены в специальный земельный фонд и будут распределены в соответствии с их предназначением.

    Как сообщалось ранее, 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в 2025 году в госсобственность. 

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Возврат активов Минсельхоз Пастбища Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
