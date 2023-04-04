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Пассажирский автобус сгорел в Алматы

Еламан Турысбеков
4 Апреля 2023, 16:51
Пассажирский автобус сгорел в Алматы Кадр из видео instagram.com/kris_p_almata

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Алматы на территории рынка «Жетысу» загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места пожара появилось в Сети.

По данным ДЧС Алматы, 3 апреля в 23:10 в Турксибском районе в микрорайоне Кайрат, около дома 181/2 произошло горение автобуса 125-го маршрута марки «Лиаз-529265» 2018 года выпуска.

«Первые пожарные расчеты прибыли в 23:16 в составе 8 человек. Незамедлительно на тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами пожар локализован в 23:19 и ликвидирован в 23:22. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

В департаменте по ЧС напомнили, что огонь в транспортных средствах распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. В связи с этим пассажирам необходимо при первых признаках загорания незамедлительно покинуть его через двери или запасные выходы.

В феврале в Алматы также загорелся пассажирский автобус.


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