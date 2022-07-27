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Пассажирский автобус горел в Нур-Султане
27 Июля 2022 16:16

Пассажирский автобус горел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане загорелся пассажирский автобус, передает МИА «Казинформ».

«27 июля в 14:45 пожарные выехали на поступившее сообщение о том, что по ул. Керей-Жанибек хандар и ул.Туркестан горит автобус. По прибытии установлено, что горит двигательный отсек маршрутного автобуса. Пожар ликвидирован в 14:58. Жертв и пострадавших нет. В тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС г.Нур-Султан», - сообщили в пресс-службе МЧС.


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