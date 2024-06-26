Пассажиров 10 задержанных поездов в Туркестанской области обеспечат питанием и водой

В Тюлькубасском районе Туркестанской области, где произошел сход вагонов грузового поезда, ожидается задержка пассажирских поездов, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

Пассажиры задержанных поездов в Туркестанской области будут обеспечены питанием и питьевой водой.

По информации на 21:00 задерживаются поезда, следующие по направлениям:

№ 21 «Семей-Кызылорда»

№ 203 «Астана-Шымкент»

№ 22 «Кызылорда-Семей»

№ 46 «Туркестан-Павлодар»

№ 24 «Актобе-Алматы»

№ 55 «Кокшетау-Кызылорда»

№ 87 «Алматы-Сарыагаш»

№ 78 «Мангыстау-Алматы»

№ 30 «Атырау-Алматы»

№ 34 «Актобе-Алматы».

Открытие движения ориентировочно планируется 26 июня в 04:00 утра.

Пассажиры будут обеспечены питанием и питьевой водой.

— Компания приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, а также информирует, что в соответствии с правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом, пассажирам будет выплачена компенсация за каждый полный час задержки в размере 3%, но не более стоимости проезда, — говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».

На месте схода работают восстановительные поезда со станций Шымкент, Арыс и Тараз.

Предварительная причина схода — излом оси колёсной пары частного вагона.

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Напомним, что сегодня в Туркестанской области в 19:20 на участке Тулькубас - Арыс на сложном кривом участке перегона Менлибай - Коктерек произошёл сход вагонов. Жертв и пострадавших нет. Возгорания груза и подвижного состава нет.