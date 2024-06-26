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    23:45, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Пассажиров 10 задержанных поездов в Туркестанской области обеспечат питанием и водой

    Поезд пойыз жд вагон
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    В Тюлькубасском районе Туркестанской области, где произошел сход вагонов грузового поезда, ожидается  задержка пассажирских поездов, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

    Пассажиры задержанных поездов в Туркестанской области будут обеспечены питанием и питьевой водой.

    По информации на 21:00 задерживаются поезда, следующие по направлениям:

    • № 21 «Семей-Кызылорда»
    • № 203 «Астана-Шымкент»
    • № 22 «Кызылорда-Семей»
    • № 46 «Туркестан-Павлодар»
    • № 24 «Актобе-Алматы»
    • № 55 «Кокшетау-Кызылорда»
    • № 87 «Алматы-Сарыагаш»
    • № 78 «Мангыстау-Алматы»
    • № 30 «Атырау-Алматы»
    • № 34 «Актобе-Алматы».

    Открытие движения ориентировочно планируется 26 июня в 04:00 утра.

    Пассажиры будут обеспечены питанием и питьевой водой.

    — Компания приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, а также информирует, что в соответствии с правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом, пассажирам будет выплачена компенсация за каждый полный час задержки в размере 3%, но не более стоимости проезда, — говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».

    На месте схода работают восстановительные поезда со станций Шымкент, Арыс и Тараз.

    Предварительная причина схода — излом оси колёсной пары частного вагона.

    Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру «1433».

    Напомним, что сегодня в Туркестанской области в 19:20 на участке Тулькубас - Арыс на сложном кривом участке перегона Менлибай - Коктерек произошёл сход вагонов. Жертв и пострадавших нет. Возгорания груза и подвижного состава нет. 

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Грузоперевозки Поезда Авария с Поездом
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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