Пассажиров 10 задержанных поездов в Туркестанской области обеспечат питанием и водой
В Тюлькубасском районе Туркестанской области, где произошел сход вагонов грузового поезда, ожидается задержка пассажирских поездов, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.
Пассажиры задержанных поездов в Туркестанской области будут обеспечены питанием и питьевой водой.
По информации на 21:00 задерживаются поезда, следующие по направлениям:
- № 21 «Семей-Кызылорда»
- № 203 «Астана-Шымкент»
- № 22 «Кызылорда-Семей»
- № 46 «Туркестан-Павлодар»
- № 24 «Актобе-Алматы»
- № 55 «Кокшетау-Кызылорда»
- № 87 «Алматы-Сарыагаш»
- № 78 «Мангыстау-Алматы»
- № 30 «Атырау-Алматы»
- № 34 «Актобе-Алматы».
Открытие движения ориентировочно планируется 26 июня в 04:00 утра.
Пассажиры будут обеспечены питанием и питьевой водой.
— Компания приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, а также информирует, что в соответствии с правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом, пассажирам будет выплачена компенсация за каждый полный час задержки в размере 3%, но не более стоимости проезда, — говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».
На месте схода работают восстановительные поезда со станций Шымкент, Арыс и Тараз.
Предварительная причина схода — излом оси колёсной пары частного вагона.
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Напомним, что сегодня в Туркестанской области в 19:20 на участке Тулькубас - Арыс на сложном кривом участке перегона Менлибай - Коктерек произошёл сход вагонов. Жертв и пострадавших нет. Возгорания груза и подвижного состава нет.