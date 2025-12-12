Пассажирка скончалась на рейсе из Гуанчжоу в Алматы

В соцсетях распространилась информация о смерти пассажирки на борту рейса Гуанчжоу — Алматы. Автор публикации отмечает, что трагический инцидент произошел 11 декабря.

— Я думаю на борту каждого самолета должен быть Врач который может оказывать первую помощь, — написала пользователь сети.

Информацию прокомментировали в пресс-службе департаменте полиции на транспорте.

— По данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело. Предварительная причина смерти — хроническое заболевание, — говорится в сообщении транспортной полиции.





В департаменте добавили, что обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, несколько дней назад самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс DV 712 из Актобе в Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажирки. К сожалению, несмотря на предпринятые меры, женщина скончалась.



