    11:05, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пассажирка скончалась на рейсе из Гуанчжоу в Алматы

    На рейсе из Гуанчжоу до Алматы скончалась один из пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет
    Фото: pixabay

    В соцсетях распространилась информация о смерти пассажирки на борту рейса Гуанчжоу — Алматы. Автор публикации отмечает, что трагический инцидент произошел 11 декабря. 

    — Я думаю на борту каждого самолета должен быть Врач который может оказывать первую помощь, — написала пользователь сети.

    Информацию прокомментировали в пресс-службе департаменте полиции на транспорте.

    — По данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело. Предварительная причина смерти — хроническое заболевание, — говорится в сообщении транспортной полиции.

    В департаменте добавили, что обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение.

    Напомним, несколько дней назад самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс DV 712 из Актобе в Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажирки. К сожалению, несмотря на предпринятые меры, женщина скончалась.

     

    Теги:
    Авиация Аэропорт Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
