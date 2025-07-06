Пашинян заявил о необходимости новой Конституции
Армении нужна новая Конституция, утвержденная посредством всенародного голосования. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время торжественного мероприятия, приуроченного к 30-летию основного закона страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По словам главы правительства, стране нужна новая конституция, которая должна иметь конкретную цель, отражающую реальность, в которой существует страна сегодня
- В отличие от нашей 500-летней истории, сейчас другая реальность. Новая же реальность обуславливает необходимость принятия новой Конституции, - подчеркнул Пашинян.
Следует отметить, что в начале мая глава министерства юстиции Армении Србуи Галян сообщила, что новый текст Конституции страны находится в стадии разработки и будет готов через 10 месяцев.
Ранее сообщалось, что Армения желает стать членом Шанхайской организации сотрудничества.