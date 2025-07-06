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    21:17, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Пашинян заявил о необходимости новой Конституции

    Армении нужна новая Конституция, утвержденная посредством всенародного голосования. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время торжественного мероприятия, приуроченного к 30-летию основного закона страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Никол Пашинян
    Фото: primeministr.am

    По словам главы правительства, стране нужна новая конституция, которая должна иметь конкретную цель, отражающую реальность, в которой существует страна сегодня

    - В отличие от нашей 500-летней истории, сейчас другая реальность. Новая же реальность обуславливает необходимость принятия новой Конституции, - подчеркнул Пашинян.

    Следует отметить, что в начале мая глава министерства юстиции Армении Србуи Галян сообщила, что новый текст Конституции страны находится в стадии разработки и будет готов через 10 месяцев.

    Ранее сообщалось, что Армения желает стать членом Шанхайской организации сотрудничества.

    Теги:
    Армения Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
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