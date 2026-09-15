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    Партнерство с Южной Кореей усиливает внешнеполитические позиции Казахстана — политолог

    Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея демонстрирует переход отношений Астаны и Сеула на новый уровень. Политический диалог все теснее связывается с инвестиционной и технологической дипломатией, а Казахстан позиционирует себя не только как рынок для корейского бизнеса, но и как производственную и логистическую платформу для выхода в Центральную Азию. О политическом значении визита, перспективах сотрудничества и роли корейского направления во внешней политике Казахстана Kazinform рассказал политолог, эксперт-международник Риззат Тасым.

    политолог, эксперт-международник Риззат Тасым
    Фото: из личного архива Риззата Тасыма

    — Как Вы в целом оцениваете политические итоги визита Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея? Какое место сегодня занимает страна во внешнеполитической стратегии Казахстана и почему дальнейшее укрепление отношений с Сеулом важно для Астаны именно на нынешнем этапе?

    — Политические результаты государственного визита уже просматриваются, хотя его окончательные итоги, как и итоги первого саммита «Центральная Азия — Республика Корея», еще предстоит подвести. Проведение саммита на уровне глав государств выводит взаимодействие на качественно новый политический уровень. Ранее сотрудничество развивалось преимущественно в рамках 15 заседаний Форума «Центральная Азия — Республика Корея». Новый формат закрепляет Казахстан в качестве одного из ключевых партнеров Сеула в Евразии.

    Для Астаны Республика Корея представляет особую ценность. Это крупная технологическая и индустриальная держава, не имеющая в Центральной Азии ни геополитического шлейфа, ни претензий на исключительную сферу влияния. Поэтому сотрудничество с Сеулом расширяет пространство внешнеполитического маневра Казахстана, не создавая новых зависимостей.

    Экономический фундамент уже сформирован. В 2025 году взаимная торговля достигла 3,17 миллиарда долларов, накопленный объем корейских инвестиций оценивается примерно в восемь миллиардов долларов. В работе находятся 46 проектов промышленной кооперации стоимостью около четырех миллиардов долларов.

    Нынешний момент примечателен и тем, что Республика Корея почти полностью зависит от импорта энергоресурсов, причем около 70 процентов нефти получает с Ближнего Востока. На фоне нестабильности традиционных маршрутов Сеул заинтересован в долгосрочной диверсификации поставок, в том числе за счет казахстанской нефти. Встречный интерес Казахстана заключается в привлечении технологий переработки, цифровизации и высокотехнологичного производства.
    На этом фоне формируется редкая взаимодополняемость: Казахстан способен укрепить ресурсную устойчивость Кореи, а Корея, в свою очередь, может содействовать технологической диверсификации экономики Казахстана.

    — Президент Токаев неоднократно подчеркивает стратегический характер отношений Казахстана и Республики Корея. Насколько нынешний визит демонстрирует переход двусторонних отношений на новый уровень? Можно ли рассматривать усиление корейского направления как часть более широкой политики Казахстана по укреплению связей с ведущими азиатскими государствами?

    — Безусловно, переход на новый уровень определяется не только торжественностью протокола. Он проявляется прежде всего в изменении архитектуры отношений. Стратегическое партнерство, установленное в 2009 году, сегодня приобретает двустороннее, региональное и отраслевое измерения. Текущая повестка охватывает широкий круг вопросов, включая критические минералы, энергетику, искусственный интеллект, транспорт и устойчивость цепочек поставок.

    Стороны постепенно переходят от традиционного товарообмена к технологическому партнерству. Республика Корея направляет на исследования и разработки около пяти процентов ВВП, входя в число наиболее наукоемких экономик мира. Для Казахстана стратегическая ценность сотрудничества состоит в создании совместных лабораторий, подготовке инженеров, локализации компонентов и освоении передовых производственных компетенций.

    В целом диверсификация во внешней политике работает примерно так же, как и в экономике: чем больше надежных направлений, тем ниже цена любого внешнего потрясения. Поэтому укрепление корейского направления следует рассматривать как часть широкой азиатской дипломатии Казахстана и президента Токаева, ориентированной на формирование устойчивой сети партнерств вокруг национальных интересов.

    — В ходе визита мы видим сочетание политических переговоров и встреч Президента с руководителями крупнейших корейских корпораций — Hanwha, Lotte, Hyundai и других. Что такой формат говорит о внешнеполитическом подходе Токаева? Насколько сегодня экономическая и инвестиционная дипломатия становится одним из ключевых инструментов укрепления международных позиций Казахстана?

    — Политический диалог формирует необходимый уровень доверия, а встречи с руководителями корпораций позволяют преобразовать его в инвестиции, технологии и рабочие места. В целом южнокорейский подход имеет четкую технологическую направленность. План действий Кореи в области искусственного интеллекта предусматривает вхождение страны в тройку ведущих ИИ-держав мира. К 2030 году уровень применения искусственного интеллекта планируется довести примерно до 70 процентов в промышленности и 95 процентов в государственном секторе.

    Казахстан также ставит задачу построения цифрового государства посредством развития вычислительной инфраструктуры, подготовки кадров и внедрения ИИ в экономику и государственное управление. Общность стратегических приоритетов создает основу для практического обмена технологиями и компетенциями.

    Кроме того, выбор корпоративных партнеров в рамках визита отражает стремление сформировать взаимосвязанные звенья современной экономики. Эффективность такого подхода президента Токаева уже подтверждена на практике. К примеру, открытый в Костанае завод Kia привлек 310 миллионов долларов инвестиций, получил полный производственный цикл, 68 промышленных роботов и мощность до 70 тысяч автомобилей в год. Следующим этапом должны стать развитие сети местных поставщиков и расширение экспорта продукции, произведенной в Казахстане.

    — Казахстан предлагает корейским партнерам рассматривать страну не только как национальный рынок, но и как платформу для выхода на Центральную Азию. Как это соотносится с растущей ролью Казахстана как средней державы? Может ли углубление партнерства с Республикой Корея усилить политический и экономический вес Казахстана в регионе и его способность выстраивать самостоятельные отношения с различными центрами силы?

    — Такой статус определяется способностью страны преобразовывать свое географическое положение, ресурсный потенциал и дипломатические связи в практические возможности для более широкого пространства. В этом контексте позиционирование Казахстана как региональной платформы имеет стратегическое содержание. Казахстан способен предложить корейскому бизнесу крупнейшую экономику Центральной Азии, развитую промышленную базу, доступ к рынкам региона, транспортные маршруты в направлении Каспия и Европы, а также финансовую инфраструктуру МФЦА.

    Показателен потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. По оценкам Всемирного банка, необходимые инвестиции и устранение административных барьеров позволят к 2030 году утроить грузопоток по Среднему коридору и вдвое сократить сроки доставки. Участие корейских компаний в развитии логистики, цифровом сопровождении грузов и размещении производств позволит Казахстану сочетать транзитные функции с созданием добавленной стоимости.

    При этом важно избегать излишней и ненужной конкуренции в рамках регионального сотрудничества с партнерами. По большому счету политический и экономический вес Казахстана будет возрастать по мере укрепления его роли как национального производственного центра и связующего звена Центральной Азии.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён провели переговоры в расширенном составе. Президент Казахстана заявил, что страны достигли договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее.

    Мнение Сотрудничество Южная Корея Политика Международные отношения Внешняя политика Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор