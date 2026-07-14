Партнерство Казахстана и Катара становится моделью современной дипломатии средних держав — эксперт

О том, какое значение казахстанско-катарские отношения приобретают в современной геополитике, почему многовекторная дипломатия Казахстана становится важным фактором международной устойчивости и какие направления сотрудничества способны определить новое десятилетие взаимодействия двух стран, Kazinform рассказал эксперт Итальянского института Азии, специалист по международным отношениям и взаимодействию Европы и стран Азии Доменико Пальмиери.

Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Катар вновь подтвердил высокий уровень политического доверия между двумя государствами. Во время встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани стороны обсудили не только дальнейшее развитие двустороннего стратегического партнерства, но и актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено перспективам экономического сотрудничества, инвестициям, логистике и укреплению региональной стабильности.

— Президент Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил высокий уровень политического диалога между Казахстаном и Катаром. Как Вы оцениваете растущее значение отношений между двумя странами в более широком геополитическом контексте Евразии и Ближнего Востока?

— Сегодня партнерство Казахстана и Катара приобретает гораздо более широкое значение, чем обычные двусторонние отношения. Прежде всего, оно формирует стратегический мост между Центральной Азией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, создавая важный геополитический коридор, соединяющий Евразию и Ближний Восток. Не менее важно и то, что обе страны используют это сотрудничество для укрепления собственной стратегической самостоятельности, снижая зависимость от традиционных мировых центров силы.

Кроме того, партнерство объединяет финансовые возможности и богатый опыт Катара в сфере сжиженного природного газа с огромным минерально-сырьевым потенциалом Казахстана, а также его возможностями в аграрном секторе.

— Во время встречи Президент Токаев и Эмир Катара обсудили не только двустороннее сотрудничество, но и текущую международную ситуацию, включая события на Ближнем Востоке. Насколько важен сегодня диалог между такими средними державами, как Казахстан и Катар, для решения глобальных вызовов?

— Роль подобных государств сегодня становится исключительно важной. Казахстан и Катар выступают своеобразным стабилизирующим фактором на фоне усиливающегося соперничества крупнейших мировых держав. Именно такие страны способны снижать уровень международной поляризации. Они воспринимаются международным сообществом как нейтральные посредники, что делает их особенно эффективными в вопросах урегулирования конфликтов и посредничества. Кроме того, диалог между средними державами способствует консолидации государств, заинтересованных в укреплении международного права и совершенствовании глобальных институтов управления.

— Казахстан продолжает проводить многовекторную внешнюю политику, одновременно развивая отношения с Европейским союзом, США, Китаем, Турцией, государствами Персидского залива и другими партнерами. Насколько такая дипломатическая стратегия усиливает международные позиции страны?

— Многовекторная политика Казахстана существенно укрепляет его позиции на международной арене. Во-первых, диверсификация внешнеполитических связей позволяет стране избежать чрезмерной зависимости от какого-либо одного соседа или глобального центра силы. Во-вторых, открытость к сотрудничеству с Европейским союзом, Соединенными Штатами, Китаем, Турцией и странами Персидского залива способствует привлечению иностранных инвестиций, что значительно повышает устойчивость национальной экономики. Наконец, такой сбалансированный подход постепенно превращает Казахстан в один из ключевых дипломатических и логистических узлов Евразии, одинаково востребованный всеми основными международными игроками.

— Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно подчеркивает значение диалога, посредничества и многостороннего сотрудничества как основы внешней политики Казахстана. Насколько эти приоритеты соответствуют современным международным реалиям?

— Сегодня подобная стратегия полностью отвечает вызовам современной международной обстановки. Акцент Президента Токаева на многостороннем сотрудничестве является прямым ответом на постепенное разрушение традиционной архитектуры международной безопасности. Казахстан уже доказал свою способность предоставлять нейтральную площадку для переговоров по наиболее сложным международным вопросам. Одним из ярких примеров остается Астанинский процесс по Сирии. Подобная политика полностью соответствует принципам Организации Объединенных Наций и позволяет сохранять каналы диалога даже тогда, когда крупнейшие мировые державы прекращают общение между собой.

— В последние годы Катар значительно усилил свои позиции как дипломатический игрок, а Казахстан укрепляет статус одной из ведущих средних держав Центральной Азии. Может ли более тесное сотрудничество Астаны и Дохи способствовать укреплению стабильности в Евразии и на Ближнем Востоке?

— Безусловно. Широкие дипломатические связи Катара на Ближнем Востоке и глубокие политические связи Казахстана в Евразии взаимно дополняют друг друга, формируя масштабную сеть взаимодействия, способную содействовать предотвращению конфликтов. Совместные дипломатические инициативы могут сыграть важную роль в снижении напряженности на ключевых международных транспортных и энергетических маршрутах. Кроме того, Казахстан и Катар способны совместно придать новый импульс работе таких международных площадок, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), усиливая их практическую роль в обеспечении региональной безопасности.

— Казахстан и Катар активно инвестируют в диверсификацию экономики, цифровую трансформацию, развитие логистики и международной транспортной связанности. Какие направления сотрудничества обладают наибольшим стратегическим потенциалом в ближайшее десятилетие?

— Наиболее перспективным направлением представляется развитие Среднего транспортного коридора. Объединение логистического опыта Катара с потенциалом Транскаспийского международного транспортного маршрута способно значительно повысить эффективность перевозок между Китаем и Европой. Большой потенциал имеет также сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности. Казахстан располагает огромными сельскохозяйственными ресурсами и способен стать одним из надежных поставщиков качественной продукции для государств Персидского залива. Еще одним перспективным направлением является взаимодействие в области цифровой экономики и финансовых технологий. Сотрудничество Международного финансового центра «Астана» и Финансового центра Катара может способствовать развитию рынка «зеленых» облигаций, цифрового банкинга и современных финансовых инструментов.

— Президент Токаев подтвердил приглашение Эмиру Катара посетить Казахстан. Насколько важным может стать такой визит и каких практических результатов можно ожидать?

— Подобный государственный визит способен вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Высока вероятность подписания всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве между двумя государствами. Кроме того, визит может открыть путь к реализации многомиллиардных совместных проектов между национальным фондом «Самрук-Қазына» и Qatar Investment Authority. Практическими итогами также могут стать расширение прямого авиасообщения, дальнейшая либерализация визового режима и развитие гуманитарных и культурных обменов.

— Президент Касым-Жомарт Токаев многие годы лично участвует в развитии отношений Казахстана и Катара, еще со времен работы министром иностранных дел. Насколько важна последовательность дипломатического лидерства для формирования долгосрочных стратегических партнерств?

— Последовательность дипломатического лидерства имеет принципиальное значение. Многолетнее участие Президента Токаева в развитии отношений с Катаром обеспечивает институциональную преемственность и защищает двустороннюю политику от влияния краткосрочных политических изменений. Личные отношения, выстроенные между лидерами на протяжении многих лет, позволяют значительно быстрее находить решения даже по наиболее сложным политическим и экономическим вопросам. Кроме того, такая преемственность служит важным сигналом для международных инвесторов, демонстрируя предсказуемость государственной политики и создавая необходимые условия для реализации долгосрочных инфраструктурных и энергетических проектов.