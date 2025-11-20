Партию куриных яиц пытались незаконно ввезти в Казахстан

— На ветеринарном контрольном посту «Сырым» было остановлено грузовое транспортное средство, следовавшее из Самарской области РФ в Кызылординскую область. В ходе проверки установлено, что в автомобиле перевозилась партия из 63 000 куриных яиц. Документарный контроль выявил нарушение: указанный в ветеринарных сопроводительных документах грузоотправитель не включен в реестр организаций ЕАЭС, имеющих право поставлять продукцию животного происхождения на территорию государств — членов Союза. В связи с этим груз был возвращен в обратную сторону. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 406 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и наложен штраф. Перевозчику разъяснены требования ветеринарно-санитарных норм, — говорится в сообщении.

По информации Комитета, с начала 2025 года на государственной границе Казахстана со странами ЕАЭС ветеринарно-санитарными инспекторами проверено 57 185 транспортных средств и почти 738 тыс. тонн продукции животноводства. По результатам проверок 1 020 транспортных средств были возвращены в исходную сторону, оформлено 397 административных протоколов, сумма штрафов составила 19,7 млн тенге.

На пунктах пропуска при пересечении границы с третьими странами проверено 21 654 автотранспортных средства, 69 802 железнодорожных состава, 257 морских судов и 2 139 241,2 тонны продукции животноводства. В результате 24 автотранспортных средства были возвращены, составлено 24 административных протокола.

