телерадиокомплекс президента РК
    13:26, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан экспортировал 2,6 млн тонн зерна нового урожая

    С сентября по 13 ноября 2025 года на экспорт отправлено 2,6 млн тонн зерна нового урожая, передает Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.

    экспорт зерна
    Фото: Минсельхоз РК

    - Это выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было экспортировано 2,2 млн тонн, - говорится в сообщении.

    Рост экспорта наблюдается по ряду направлений, прежде всего в соседние страны.

    Наиболее значительное увеличение поставок отмечено в Узбекистан — на 41% (с 872 тыс. тонн до 1 232 тыс. тонн), в Кыргызстан — в 2,2 раза (с 32 тыс. тонн до 73 тыс. тонн), в Азербайджан — на 30% (с 50 тыс. тонн до 65 тыс. тонн), в Афганистан — на 35% (с 100 тыс. тонн до 135 тыс. тонн).

    Ранее сообщалось, что Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил обеспечить сохранность урожая и бесперебойную транспортировку зерна. 

    Теги:
    Казахстан Минсельхоз Зерно Экспорт Урожай
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
