Казахстан экспортировал 2,6 млн тонн зерна нового урожая

- Это выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было экспортировано 2,2 млн тонн, - говорится в сообщении.

Рост экспорта наблюдается по ряду направлений, прежде всего в соседние страны.

Наиболее значительное увеличение поставок отмечено в Узбекистан — на 41% (с 872 тыс. тонн до 1 232 тыс. тонн), в Кыргызстан — в 2,2 раза (с 32 тыс. тонн до 73 тыс. тонн), в Азербайджан — на 30% (с 50 тыс. тонн до 65 тыс. тонн), в Афганистан — на 35% (с 100 тыс. тонн до 135 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил обеспечить сохранность урожая и бесперебойную транспортировку зерна.