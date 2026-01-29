Партийные списки обеспечат интеллектуальный потенциал Парламента — депутат

Выступая на заседании Комиссии по конституционной реформе, депутат обозначил три стратегические опоры, на которых, по его словам, базируются предлагаемые изменения в Основной закон.

Первой из них он назвал закрепление в новой редакции Конституции Учредительного собрания как высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть.

— Согласно Конституции, единственный источник государственной власти — народ. Это значит, что Учредительное собрание — не просто законосовещательный орган, оно обеспечивает прямое участие народа в управлении, становится символом нашего суверенитета, — отметил Серик Егизбаев.

По его словам, данная норма позволит устранить излишнюю бюрократию в законотворческом процессе и обеспечить полную ответственность Учредительного собрания за законопроекты — от разработки до вступления их в силу.

Второй стратегической опорой депутат назвал формирование Учредительного собрания на пропорциональной основе через партийные списки.

— Партийный список — основной механизм обеспечения интеллектуального потенциала Учредительного собрания. С помощью этой системы мы привлекаем в Парламент все слои общества, особенно специалистов из сельской местности, образованную молодежь и активных женщин, — сказал он.

Третьим ключевым элементом реформы, по словам руководителя фракции «Ауыл», является расширение и конституционное закрепление полномочий Халық Кеңесі.