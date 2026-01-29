РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:26, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Партийные списки обеспечат интеллектуальный потенциал Парламента — депутат

    Руководитель фракции партии «Ауыл» в Мажилисе Парламента РК Серик Егизбаев назвал Конституционную реформу историческим этапом, который приведет к полному обновлению политической системы страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Партийные списки обеспечат интеллектуальный потенциал Парламента — депутат
    Кадр из видео

    Выступая на заседании Комиссии по конституционной реформе, депутат обозначил три стратегические опоры, на которых, по его словам, базируются предлагаемые изменения в Основной закон.

    Первой из них он назвал закрепление в новой редакции Конституции Учредительного собрания как высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть.

    — Согласно Конституции, единственный источник государственной власти — народ. Это значит, что Учредительное собрание — не просто законосовещательный орган, оно обеспечивает прямое участие народа в управлении, становится символом нашего суверенитета, — отметил Серик Егизбаев.

    По его словам, данная норма позволит устранить излишнюю бюрократию в законотворческом процессе и обеспечить полную ответственность Учредительного собрания за законопроекты — от разработки до вступления их в силу.

    Второй стратегической опорой депутат назвал формирование Учредительного собрания на пропорциональной основе через партийные списки.

    — Партийный список — основной механизм обеспечения интеллектуального потенциала Учредительного собрания. С помощью этой системы мы привлекаем в Парламент все слои общества, особенно специалистов из сельской местности, образованную молодежь и активных женщин, — сказал он.

    Третьим ключевым элементом реформы, по словам руководителя фракции «Ауыл», является расширение и конституционное закрепление полномочий Халық Кеңесі.

    — Функции Халық Кеңесі теперь являются не временными положениями или указами, а неотъемлемой частью Конституции. Они защищены конституционно и не могут быть изменены по чьей-либо воле, — подчеркнул Егизбаев.

    Теги:
    Конституция Реформы Токаева Конституционная реформа Политические реформы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают