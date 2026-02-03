14:35, 03 Февраль 2026 | GMT +5
Партия сильнодействующих лекарств задержана на границе Кыргызстана и Узбекистана
Из Кыргызстана на территорию Узбекистана пытались ввезти свыше 9,5 тысяч капсул сильнодействующего препарата, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Nova24.uz.
Сообщается, что у незаконно пересекшего узбекско-кыргызскую границу в Ферганской области 43-летнего жителя Учкуприкского района обнаружили и изъяли 9 542 таблетки сильнодействующего лекарства «Зардекс» общей стоимостью 1 млрд 320 млн сумов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном пересечении границы, контрабанде, незаконном обороте сильнодействующих веществ. Его заключили под стражу. Ведется следствие.
В конце октября 2025 года на казахстанско-кыргызской границе была пресечена контрабанда медицинских изделий.