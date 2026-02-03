РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:35, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Партия сильнодействующих лекарств задержана на границе Кыргызстана и Узбекистана

    Из Кыргызстана на территорию Узбекистана пытались ввезти свыше 9,5 тысяч капсул сильнодействующего препарата, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Nova24.uz.  

    Партия сильнодействующих лекарств задержана на границе Кыргызстана и Узбекистана
    Фото: СГБ Узбекистана

    Сообщается, что у незаконно пересекшего узбекско-кыргызскую границу в Ферганской области 43-летнего жителя Учкуприкского района обнаружили и изъяли 9 542 таблетки сильнодействующего лекарства «Зардекс» общей стоимостью 1 млрд 320 млн сумов.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном пересечении границы, контрабанде, незаконном обороте сильнодействующих веществ. Его заключили под стражу. Ведется следствие.

    В конце октября 2025 года на казахстанско-кыргызской границе была пресечена контрабанда медицинских изделий.

    Теги:
    Узбекистан Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают