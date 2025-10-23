«Зубную контрабанду» пресекли на границе Казахстана и Кыргызстана

По данным Государственной налоговой службы КР, в ходе осмотра автомобиля были обнаружены стоматологические имплантаты различных наименований без соответствующих сопроводительных документов.

— Предварительная стоимость выявленного незаконного груза составила более 1 млн сомов. По данному факту составлены акты, материалы будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании на границе Казахстана и Кыргызстана партии незаконных инъекционных препаратов и аналогов ботокса. Предполагаемая стоимость задержанного товара составляет около 1,5 млн сомов (более 9 млн тенге).

Мы также писали о том, что между Казахстаном и Узбекистаном проложили подземный туннель для контрабанды ГСМ. Преступная группа через в течение двух месяцев через этот туннель переправляла топливо.