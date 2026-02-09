РУ
    10:08, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Партия первой женщины-премьера Японии одержала историческую победу на выборах

    Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одержала историческую победу на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, получив две трети голосов из 465 мест, передает агентство Kazinform. 

    Партия первой женщины-премьера Японии одержала историческую победу на выборах
    Фото: Kyodo

    Это первый случай в послевоенной истории Японии, когда одна партия получила большинство в две трети голосов в нижней палате, пишет Jiji Press

    Премьер-министр Санаэ Такаити, глава ЛДП, почти наверняка будет переназначена на пост премьер-министра на специальной парламентской сессии, которая состоится уже на следующей неделе, и сформирует свой второй кабинет.

    ЛДП подавляющим большинством голосов получила так называемое абсолютное стабильное большинство, что означает, что партия займет все посты председателей в 17 постоянных комитетах нижней палаты и будет иметь большинство во всех комитетах.

    Тем временем оппозиционный Центристский альянс реформ в воскресенье потерпел сокрушительное поражение, потеряв более половины своих мест из 172, полученных до выборов. Его сопредседатель Ёсихико Нода заявил о намерении уйти в отставку, взяв на себя ответственность за поражение.

    В условиях затяжной инфляции и обостряющейся международной обстановки Такаичи пообещала проводить «ответственную, но агрессивную» фискальную политику и укреплять обороноспособность страны.

    — На нас лежит чрезвычайно большая ответственность за то, чтобы неуклонно выполнять данные нами предвыборные обещания, — заявила она после сообщения о победе ЛДП.

    Премьер-министр также сообщила, что ее правительство ускорит обсуждение плана по двухлетней приостановке действия 8-процентного налога на потребление продуктов питания, одного из предвыборных обещаний ее партии.

    Досрочные выборы получило импульс благодаря рекордному числу проголосовавших — 27,02 миллиона человек, что примерно на 6 миллионов больше, чем на выборах в нижнюю палату парламента в 2024 году.

    О проведении досрочных парламентских выборов в Японии стало известно в середине февраля, когда премьер-министр страны Санаэ Такаити объявила о роспуске парламента.

    64-летняя Санаэ Такаити была назначена премьер-министром Японии в октябре 2025 года.

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
