Партия «Ауыл» выдвинула кандидатов в депутаты
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Народно-демократическая партия «Ауыл» на XXII внеочередном съезде заявила о готовности к участию в выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, также утвердила предвыборную программу и список своих кандидатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По партийным спискам выдвинуто 25 кандидатов, по мажоритарной системе – девять кандидатов.
Полный список кандидатов от партии выглядит следующим образом:
Кандидаты по партийным спискам:
1. Жигули Дайрабаев;
2. Каракат Абден;
3. София Абдуразакова;
4. Кайрат Айтуганов;
5. Николай Арсютин;
6. Аскер Ахметжанов;
7. Анас Баккожаев;
8. Анна Данченко;
9. Ильяс Доскожаев;
10. Серик Егизбаев;
11. Аян Зейнуллин;
12. Алибек Кантай;
13. Даулеткерей Капулы;
14. Болатбек Кыстауов;
15. Алмас Мухаметов;
16. Светлана Прокопьева;
17. Даурен Рахымбек;
18. Тамила Розметова;
19. Айдар Саттаров;
20. Ерболат Саурыков;
21. Куаныш Сейтжанов;
22. Тансауле Сериков;
23. Рабига Токсеитова;
24. Айбын Тореханов;
25. Жандос Турсынгалиев.
По мажоритарной системе:
1. Толеутай Рахимбеков;
2. Самат Ескендиров;
3. Нартай Ыскаков;
4. Ербол Кобентай;
5. Берикжан Кайыпбай;
6. Ербол Абдраймов;
7. Нуркен Каржаубаев;
8. Нуртас Байжанов;
9. Ермек Байтуганов.