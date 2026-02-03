Партия «Ауыл» поддержала проект новой Конституции Казахстана

Заседание открыл председатель партии, член комиссии по Конституционной реформе Серик Егизбаев. Он назвал новую Конституцию обновленной философией развития страны и правовым фундаментом «Справедливого Казахстана».

— Данный документ является логическим продолжением политических реформ, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Создание обновленного однопалатного Парламента — Курултая — активизирует партийную систему и откроет путь к защите интересов сельских тружеников на новом уровне. Для нас главным богатством являются не природные ресурсы, а образованный, честный и конкурентоспособный гражданин, — подчеркнул Серик Егизбаев.





Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев акцентировал внимание на исторической значимости Курултая, состоящего из 145 депутатов. По его словам, однопалатная модель устранит бюрократические барьеры, повысит прозрачность и эффективность механизмов власти.



Ветеран партии Мынаутаубиик Анесов высоко оценил нормы по сохранению историко-культурного наследия и конкретизацию принципа «религия отделена от государства», что по его мнению станет правовым гарантом защиты национальных ценностей.



Представитель Туркестанского областного филиала, депутат областного маслихата Нуржан Ажиметов отметил, что пропорциональная избирательная система повысит партийную ответственность, а введение должности вице-президента обеспечит преемственность государственного управления.



Член Политсовета, депутат Северо-Казахстанского областного маслихата Ольга Клишина подчеркнула роль Народного совета (Халық кеңесі), обладающего законодательной инициативой, назвав его эффективным «золотым мостом» между властью и обществом, особенно для сельских жителей.



Представитель Кызылординского областного филиала, депутат областного маслихата Садык Мустафа остановился на народном характере реформы. Он назвал инициативу Президента о реализации Конституционной реформы через общенациональный референдум высшим проявлением демократии.

— В новой редакции Конституции четко закрепляется, что единственным источником власти является народ. Через референдум каждый гражданин становится активным участником, напрямую влияющим на судьбу Основного закона. Это — справедливый путь, укрепляющий доверие между властью и обществом, — заявил он.





Представитель Костанайского областного филиала, депутат областного маслихата Динара Ахметова отметила важность сохранения 30-процентной квоты для женщин и молодежи, оценив это как реальный «социальный лифт» для сельских лидеров.

В завершении члены политсовета партии «Ауыл» приняли Обращение к казахстанцам и однопартийцам с призывом внимательно изучить предложенный проект Конституции, активизировать его всестороннее разъяснение и не поддаваться влиянию провокационных публикаций, не соответствующих действительности.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.