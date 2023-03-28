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Партия AMANAT распределила мандаты в маслихат Алматы

Еламан Турысбеков
28 Марта 2023, 17:37
Партия AMANAT распределила мандаты в маслихат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской филиал партии AMANAT утвердил партийный список в составе 12 депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Партийный список был утвержден решением Бюро политсовета и направлен в территориальную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов маслихата города VIІI созыва.

В представленном списке доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью составила 41,6%. Средний возраст – 40 лет (VІI созыв – 46 лет), состав омолодился на 6 лет.

Состав депутатов по партийным спискам от Алматинского городского филиала партии AMANAT выглядит следующим образом:

1. Аканова Асия Айкановна – доцент кафедры «Big data и искусственный интеллект» КазНУ имени аль-Фараби

2. Ерлан Диана Ерлановна – многодетная мама, учредитель ОФ «Kzhol»

3. Есматов Серик Аманжолович – паралимпиец

4. Канкуров Станислав Владимирович – член Политического совета партии AMANAT

5. Кодасбаев Алмат Турысбекович – директор Городского кардиологического центра

6. Отыншиев Меиржан Батырбекович – председатель Алматинского городского филиала партии AMANAT

7. Надиров Жандос Куанышбекович – директор Городского центра крови

8. Проценко Игорь Александрович – генеральный директор ТОО «ПКФ Торнадо PLUS»

9. Рамазан Бекбол Батыржанович – проректор Казахского автомобильно-дорожного института им. Л.Б. Гончарова

10. Тау Нурымбек – директор ТОО «Daco Motors»

11. Тё Елена Васильевна – директор ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы»

12. Хамраев Садир Артемович – директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы»

По одномандатным округам в маслихат Алматы от партии AMANAT прошли 11 депутатов:

1. Джантелиев Дастан Темиралиевич – директор ТОО «Жеті Мұра»

2. Бекенова Гульжан Мирзалиевна – директор КГУ ОШ №204

3. Башинская Анна Романовна – заместитель Директора ТОО «Фирма «ЛЭУ»

4. Умирбаева Зауреш Абилгожановна – председатель Территориального Объединения профсоюзов города Алматы «Профсоюзный центр»

5. Жумабаев Бакытбек Ашимович – учредитель и директор ТОО «Жан-М»

6. Кобеева Алтынай Орманкалиевна – председатель Общественного совета Алматы, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр»

7. Козлов Сергей Анатольевич – генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Масато»

8. Сауранбаев Ералы Болатович – генеральный директор ТОО «Sheber Partners»

9. Талгатов Зия Балалдинович – исполнительный директор группы компаний ТОО «ТехноGRAD»

10. Набиев Амиржан Амиржанович – директор ТОО «Атрикс-Строй»

11. Ибрагимұлы Болат – директор ТОО «Qazaq Stroy Properties»

Также по одномандатному избирательному округу №12 путем самовыдвижения депутатом стал член партии Зулеев Мухтар Махамбетович.

В целом партия AMANAT будет иметь абсолютное большинство в городском маслихате, состоящее из 24 депутатов.

Ранее были озвучены имена депутатов, избранных по одномандатным территориальным округам маслихата Алматы.


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