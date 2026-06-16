Партия «Әділет» опровергла сообщения о выдаче партийных билетов через соцсети

Партия «Әділет» заявила о выявлении в социальных сетях фейковых аккаунтов, незаконно использующих ее название и распространяющих недостоверную информацию о деятельности организации, передает Kazinform.

— Через данные ресурсы распространяется ложная информация о выдаче партийных билетов, регистрации членов партии и деятельности партии в целом. Официально заявляем: указанные аккаунты не имеют никакого отношения к партии «Әділет». Любая распространяемая через них информация является недостоверной. Призываем граждан доверять исключительно официальным источникам партии: adilet_partiyasy, t.me/adilet_partiyasy, https://adilet-partiyasy.kz. Предупреждаем, что незаконное использование наименования и символики партии, а также распространение ложной информации и введение граждан в заблуждение влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе партии «Әділет».

Материалы по выявленным фактам переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

— Просим граждан не передавать персональные данные неизвестным лицам и пользоваться только официальными каналами коммуникации партии «Әділет», — отметили в партии.

Напомним, депутаты партии AMANAT поддержали инициативу присоединение с партией «Әділет». Об этом стало известно в ходе XXVI Съезда партии AMANAT. Ранее сообщалось, что партия «Әділет» поблагодарила AMANAT за решение о присоединении. Филиалы партии «Әділет» будут созданы во всех регионах Казахстана.