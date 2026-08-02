Паром с 250 людьми загорелся у берегов Индонезии

По меньшей мере пять человек погибли, еще 41 числится пропавшим без вести после пожара на пароме Mutiara Santosa 2 в Яванском море у берегов индонезийской провинции Восточная Ява, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Пожар произошел в воскресенье на пароме Mutiara Santosa 2, следовавшем из города Сурабая (провинция Восточная Ява) в Макассар на острове Сулавеси.

По данным Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, на борту судна находилось около 250 человек. Возгорание произошло, когда паром находился примерно в 19 морских милях (35,2 км) к северу от острова Сапуди, у острова Мадура. К моменту прибытия помощи судно было почти полностью охвачено огнем.

Как сообщили в поисково-спасательном управлении города Сурабая, многие пассажиры, спасаясь от пожара, были вынуждены прыгать в море. Несколько десятков человек подобрали проходившие поблизости суда.

На место происшествия направлены спасательные суда, специалисты и жесткокорпусные надувные лодки. Поисково-спасательная операция продолжается.

Причины возгорания устанавливаются.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

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