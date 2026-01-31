Парламенту нужны профессионалы, умеющие писать законы — Мурат Абенов

По его словам, в новых изменениях должна быть четко определена ответственность между государством и гражданином, а труд и жизнь человека должны быть закреплены как высшие ценности.

Депутат обратил внимание на то, что в настоящее время трудовые права граждан часто нарушаются. По его словам, многие работники вовремя не получают заработную плату или выплаты за трудовой отпуск в полном объеме.

— В этих Конституционных изменениях государство ставит на первое место человека. Права человека и трудовые права должны защищаться в первую очередь. Сейчас многие работают, но им не выплачивают зарплату и отпускные в полном объеме. Чтобы решить эту проблему, мы прописали, что «труд каждого человека должен быть защищен». В том числе восьмичасовой рабочий день, а также права на отпуск не должны нарушаться, –отметил Мурат Абенов.

Он также подчеркнул важность защиты персональных данных граждан и закрепления ответственности государства за охрану жизни человека.

— Одним из ключевых изменений является закрепление положения о том, что жизнь человека является главным богатством общества. Теперь государство будет нести за это ответственность и обязано защищать жизнь человека. Недавний случай в Шымкенте всем известен. В дальнейшем в обязанностях полиции будет четко закреплено сохранение жизни человека. В случае, если при наличии угрозы меры по защите жизни не были приняты, это будет расцениваться как нарушение Конституции, — сказал депутат.

Мурат Абенов отметил, что вопросы образования, науки и инноваций также должны быть закреплены на уровне Конституции как конкретная обязанность государства, поскольку это напрямую связано с экономическим будущим страны.

— Ранее право человека на образование и занятие наукой формулировалось обобщенно как обязанность государства. Теперь мы конкретизируем это. Образование каждого человека, его участие в инновациях — это возможности для будущего экономики. Часто у людей, занятых в поиске и исследованиях, нет средств. Мы прописали, что это не только право человека, но и обязанность государства. Тогда государство будет обязано выделять финансирование, — подчеркнул он.

Депутат напомнил позицию Главы государства о том, что важнее не численность населения, а его качество, отметив, что только свободно и инновационно мыслящий гражданин способен принести пользу государству.

Также он остановился на вопросе усиления роли Парламента и повышения качества законотворчества.

— Ранее Мажилис принимал закон, затем его рассматривал Сенат. Если Мажилис допускал ошибки, Сенат возвращал документ на доработку, что занимало время. Наша цель — сформировать влиятельный Парламент с подотчетным Правительством. Теперь партии будут конкурировать и привлекать сильных депутатов в Парламент. В Парламенте должны работать профессионалы, умеющие писать законы. Не просто выступать и делать заявления, а знать, как правильно формулировать нормы, на каком уровне решать проблему, какие термины использовать. Ответственность будет не персональной, а партийной по каждому вопросу. Это повысит шансы на избрание сильных и профессиональных депутатов, — отметил Мурат Абенов.

Он также отнес к важным изменениям вопросы свободы слова и информационной безопасности.

— Человек должен быть свободным. Только свободный человек может открыто выражать свое мнение и заниматься творчеством. Ранее от деструктивной информации защищалось только государство. Сейчас, с развитием интернета, любой может распространять информацию, задевающую честь и достоинство другого. Поэтому мы предлагаем защищать каждого человека от недостоверной и вредной информации. При распространении информации не должны нарушаться свобода и права других людей, — сказал депутат.

В завершение Мурат Абенов затронул вопрос религии, подчеркнув, что она должна быть отделена от государства и системы образования.

— По Конституции мы защищаем общечеловеческие ценности. Религия должна быть отделена и от государства, и от сферы образования, — подытожил он.

