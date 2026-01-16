Парламентская реформа позволит усилить ответственность депутатов перед народом – Виталий Хан

Идею перехода к однопалатному Парламента эксперт называет своевременной.

— Существующие двухпалатные системы парламента характерны в большей степени для государств с федеративным устройством. Но, даже в этих условиях верхняя палата, как правило, выражает волю отдельных социальных групп, и тем самым, ограничивает волю нижней палаты, в которой как раз и собраны представители всех слоев населения. В этом контексте трансформация Парламента из двухпалатной системы в однопалатную позволит установить прямую связь между избирателями и их представителями, усилить ответственность депутатов перед народом. Дифференциация интересов, продвигаемых через институт парламентаризма, будет носить исключительно региональный контекст, противоречия которого будут устраняться диалектическим путем посредством достижения единого консенсуса, — считает Виталий Хан.

Таким образом, политические фракции будут нести персональную ответственность перед избирателями, а воля избирателей не будет фильтроваться через представителей отдельных социальных групп.

— Следовательно, предстоящие парламентская реформа является важным шагом в укреплении подлинного представительства, баланса ветвей власти и отчетности депутатов общества, — говорит эксперт.

По его мнению, можно выглядеть четыре основных, ключевых этапа развития казахстанского парламентаризма. Первый — 1993–1995 годы — связан с формированием первых институтов парламентаризма, двухпалатной структуры. Второй этап — 2007 год — был направлен на усиление роли Парламента через пропорциональную систему выборов. Третий этап, относящийся к 2017 году, связан с перераспределением полномочий между институтами Президента и Парламента. Четвертый этап 2022 года стал возвратом к мажоритарной системе, введению смешанных выборов, упрощению регистрации партий.

— Данный этапы демонстрируют эволюционное развитие института парламентаризма в Казахстане: от формального подхода к более открыто и вовлеченной модели. И переход к однопалатному парламенту является логическим продолжением конституционных реформ, осуществляемых по инициативе Главы государства. Ранее проведенные реформы всецело направлены на институциональное обеспечение реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. Так, уполномоченный по правам человека обрел в конце-концов конституционный статус. Прокуратура, впервые получила развернутый конституционный фундамент, что в итоге привело к функционированию эффективного механизма по защите и развитию бизнеса, соблюдение режима законности во всех сферах общественной деятельности, — комментирует Виталий Хан.

Конституционный Совет был преобразован в Конституционный суд. Это, по мнению спикера, позволило не только сделать органы конституционного правосудия доступными для простого человека посредством дебюрократизации, но и сформировать предтечи для однопалатного парламента.

— Именно Конституционный суд является инструментом контроля за институтом парламентаризма мерилом которого является исключительно нормы Конституции Республики Казахстан. Таким образом, Конституционный суд представляет собой более эффективной и надёжной механизм конституционного контроля, нежели верхняя палата Парламента, — считает профессор Виталий Хан.

